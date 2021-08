Gefängnis Grosshof Mehr frische Luft: Kanton baut für Frauen einen eigenen Spazierhof In der Krienser Justizvollzugsanstalt wird für 637'000 Franken ein 119 Quadratmeter grosser Innenhof gebaut. Baustart soll Ende Jahr sein.

Die Justizvollzugsanstalt Grosshof wurde 1998 in Betrieb genommen und ist das grösste Gefängnis im Kanton Luzern. Das Gefängnis bietet heute Platz für 120 Inhaftierte. Für Frauen sind zwölf Plätze vorgesehen. Aktuell sitzen neun Frauen im Frauentrakt und je eine in der Aufnahmezelle und eine in der Krankenzelle. Nun soll das Gefängnis für Frauen umgebaut werden, wie ein in Kriens aufliegendes Baugesuch zeigt. Gemäss den europäischen Menschenrechtskonventionen wird Gefangenen pro Tag eine Stunde Spaziergang an der frischen Luft ermöglicht.

Aussenansicht biem Haupteingang: Gefängnis Grosshof in Kriens.











Roger Grütter (13. Juli 2010)

Das Projekt ermöglicht diesbezüglich mehr: «Die inhaftierten Frauen können künftig öfter nach draussen gehen», sagt Stefan Weiss, Leiter der Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug des Kantons Luzern. Aktuell müssen die Frauen zu einer bestimmten Zeit in einen separaten Spazierhof hin- und zurückbegleitet werden. Dazu steht ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung. Die Zeiten sind fix und können weder verlängert, noch verkürzt werden. Mit dem neuen Spazierhof können die Frauen in ihrer Freizeit nach ihrem Zeitplan ins Freie. Natürlich nur in der Zeit, in der sie die Zelle verlassen dürfen. Die Zellen sind wochentags von 18.45 Uhr bis 7.15 Uhr und am Wochenende von 17.15 Uhr bis 11 Uhr geschlossen.

637 000 Franken für Umbau

Der geplante Spazierhof soll zwischen zwei Trakten erstellt werden und wird eine Grösse von 119 Quadratmetern aufweisen. Dafür werden im Baugesuch Baukosten von 637 000 Franken aufgeführt. Der geplante Baustart ist voraussichtlich Ende dieses Jahres. Für die Sicherheit wird der Spazierhof mit einer Ausbruchvergitterung in Stahlkonstruktion überspannt. Und zum Schutz vor Regen ist der Hof auch teilweise überdacht. Ebenfalls vergittert wird die Aussentüre zum neuem Frauenspazierhof, sie erhält eine horizontale Ausbruchvergitterung. Der Frauenspazierhof ist von den Zellen durch einen Korridor erreichbar und der Frauenabteilung direkt angegliedert. Die Ausstattung des Spazierhofes umfasst neben Sitzplätzen auch einen Tischtennistisch. Für das Projekt zuständig ist die Dienststelle Immobilien, diese ist dem kantonalen Finanzdepartement angegliedert.

Gefängnis für Kurzstrafen und Untersuchungshaft

Im Gefängnis Grosshof sind Frauen inhaftiert, die in Untersuchungshaft sind. Es gibt auch solche die Kurzstrafen aus Geld-und Bussstrafen absitzen. Letzteres ist dann der Fall, wenn eine Busse oder Geldstrafe nicht bezahlt wird, kommt es zur Ersatzfreiheitsstrafe. «Es gibt aber auch Frauen die ein Time-out vom Frauengefängnis Hindelbank brauchen und zu uns kommen», erklärt Stefan Weiss