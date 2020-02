Die Gefährder-Datenbank wächst stetig weiter Die Zahl der potenziellen Gewalttäter im Kanton Luzern ist auf 436 gestiegen. Ein möglicher Grund: Betroffene holen schneller Hilfe.

Häusliche Gewalt: Unter anderem wegen solcher Delikte werden Personen in der Luzerner Gefährder-Datenbank gelistet. Symbolbild: Getty

Schläge, Drohungen, psychische Gewalt. Alltag. 411 Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt hat die Luzerner Polizei 2018 festgestellt. Die Dunkelziffer dürfte viel höher sein. Machtlose Behörden? Nicht seit 2017. Da wurde das Luzerner Polizeirecht revidiert – und unter anderem die Gefährderdatenbank eingeführt. Sie ist Teil des kantonalen Bedrohungsmanagements. Es soll Taten verhindern, die abzusehen sind: Wenn zum Beispiel ein Mann gegenüber seiner Frau immer brutaler wird. Die Behörden dürfen nun auch aktiv werden, wenn keine Anzeige eingereicht worden ist.

Solche potenziellen Gewalttäter landen in einer Datenbank. Die Zahl der Einträge wächst jedes Jahr. Ende 2017 waren es 352 Personen, Ende 2018 bereits 381, per Ende Januar 2020 sind 436 Personen mit dem Status Gefährder in der Datenbank der Fachgruppe Gewaltschutz. Also netto 55 Personen mehr als im Vorjahr. Netto, weil 5 Einträge gelöscht wurden.

«Institutionen immer besser vernetzt»

Die Gründe für die Zunahme sind sehr unterschiedlich, wie Christian Bertschi, Chef Kommunikation der Luzerner Polizei, auf Anfrage ausführt: «Wir gehen unter anderem davon aus, dass die immer besser funktionierende Vernetzung der verschiedenen Institutionen eine Erklärungsmöglichkeit ist. Des Weiteren stellen wir fest, dass Betroffene von Gewaltandrohungen sich schneller Hilfe holen.» Die vermehrten Meldungen könnten laut Bertschi wiederum eine Folge der grösseren Bekanntheit des Bedrohungsmanagements sein, «sowohl bei den Dienststellen des Kantons Luzern wie auch bei den kommunalen Verwaltungen». Dabei prüfen die Verantwortlichen jeden Fall einzeln: «Es bedingt sicherlich eine substanzielle Bedrohungslage, welche bereits besteht oder sich anbahnt.» Dann lässt die Fachgruppe Gewaltschutz die Person auf Risikofaktoren überprüfen und klärt ab, ob gegen sie ein Strafverfahren läuft.

Inaktive Einträge werden nach fünf Jahren gelöscht

Erst wenn ein konkretes Gefährderpotenzial festgestellt wird, kommt die betreffende Person nach eingehender Überprüfung der Fachgruppe Gewaltschutz auf die Gefährderdatenbank. Die Daten müssen nach fünf Jahren gelöscht werden. Ausser, es geht in dieser Zeit eine neue Meldung ein. Dann beginnt die Frist von vorne zu laufen.

Man kann sich weder selbst aktiv auf die Datenbank setzen noch löschen lassen. Dies ist Sache der zuständigen Fachpersonen. Das entsprechende Polizeirecht wurde in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Datenschutzbeauftragten erstellt.

Neben Luzern kennen auch die Kantone Zug, Solothurn, Glarus, Thurgau und Baselland sowie der Kanton und die Stadt Zürich ein eigenes Bedrohungsmanagement.