Gemeinde Ebikon Sagenmatt-Bebauungsplan rechtskräftig – jetzt wird das Baugesuch vorbereitet Die Sagenmatt-Bauherrin Moyreal Immobilien AG rechnet im besten Fall mit Baubeginn im zweiten Halbjahr 2023. 64 der 67 Eigentumswohnungen sind bereits reserviert.

Der Luzerner Regierungsrat hat die Teilrevision der Nutzungsplanung und den Bebauungsplan Sagenmatt im Januar genehmigt und zwei Verwaltungsbeschwerden abgewiesen – nun ist dieser Entscheid rechtskräftig, wie die Gemeinde Ebikon in ihrem neusten Mitteilungsblatt «Ebikon Aktuell» schreibt.

So soll sich die Überbauung von der Luzernerstrasse her präsentieren. Visualisierung: Nightnurse.ch

Die Bauherrschaft Moyreal Immobilien AG ist derzeit mit der Firma Halter dabei, das Baugesuch auszuarbeiten und wird dieses bis spätestens Ende August bei den Behörden einreichen. Der Bewilligungsprozess wird einige Monate in Anspruch nehmen. «Wir gehen von einem frühestmöglichen Baubeginn im zweiten Halbjahr 2023 und einer Bauzeit von zirka drei Jahren aus», schreibt die Medienstelle von Moyreal auf Anfrage.

So stellen sich die Planenden den Innenhof der Sagenmatt-Überbauung vor. Visualisierung: Nightnurse.ch

Von den 67 Eigentumswohnungen seien bis auf drei bereits alle reserviert. Bei diesen letzten verfügbaren handelt es sich laut Projektwebsite um 2,5-Zimmer-Wohnungen zum Preis von je 505'000 bis 535'000 Franken.

Gegen 300 Interessenten für die 174 Mietwohnungen

Auch an den 174 Mietwohnungen sei das Interesse bereits gross: «Obwohl wir diese noch nicht aktiv bewerben, haben gegen 300 Personen ein vorläufiges Interesse angemeldet, was wir als gutes Vorzeichen deuten», so die Medienstelle. Das Stimmvolk hatte im November 2020 nur knapp Ja gesagt zur Sagenmatt – 15 Stimmen machten den Unterschied.