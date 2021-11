Gemeindefinanzen Ebikon budgetiert 3,6 Millionen Franken Minus – Steuerfuss bleibt bei 1,9 Einheiten Dank mehr Steuereinnahmen fällt der Verlust nächstes Jahr um 400'000 Franken tiefer aus als ursprünglich angenommen. Wie angekündigt wird der Steuerfuss nicht erhöht. Noch nicht.

Es ist alles andere als eine Überraschung: Die Gemeinde Ebikon wird auch im kommenden Jahr rote Zahlen schreiben – zum siebten Mal in Folge. Bei einem Aufwand von 118,6 Millionen Franken rechnet sie mit einem Minus von 3,6 Millionen Franken. Immerhin: Das ist 400'000 Franken weniger hoch als noch Anfang dieses Jahr angenommen. Als Grund dafür nennt die Gemeinde in einer Mitteilung vom Donnerstag die «positive Entwicklung auf der Einnahmenseite». Wahr ist aber auch: Noch vor einem Jahr ging Finanzvorsteherin Susanne Troesch-Portmann (Mitte) für 2022 von einem Verlust von 2,67 Millionen Franken aus. Nur: Bekanntlich musste sie bei der geplanten Steuerfusserhöhung nach einem Nein zum ersten Budget 2021 an der Urne zurückkrebsen – von 2/10 Einheiten auf 1/10 Einheit. Die Nettoinvestitionen gibt die Gemeinde mit 10,3 Millionen Franken an.

Das Gemeindehaus. (Bild: Patrick Hürlimann, Ebikon, 26. Juli 2021)

Aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung geht der Gemeinderat für die Planperiode 2023 bis 2025 weiterhin von einer leicht positiven Entwicklung bei den Steuereinnahmen aus. Gleichzeitig ist auf der Aufwandseite während den nächsten Jahren mit weiter steigenden Kosten zu rechnen. «Die finanzielle Situation von Ebikon ist und bleibt eine Herausforderung. Der Anstieg des Aufwandes in den gebundenen Bereichen, beispielsweise in der Bildung, im Gesundheitswesen und in der der Sozialen Sicherheit ist weiterhin hoch», wird Susanne Troesch-Portmann in der Mitteilung zitiert. Und sie verweist auf den drängenden Nachholbedarf auf Seiten Verwaltung:

«Damit die Gemeinde ihre Aufgaben bedürfnisgerecht und in der geforderten Qualität erfüllen kann, sind Stellenplanerhöhungen im Umfang von 600 Stellenprozenten notwendig. Gleichzeitig werden weitere Optimierungen geprüft.»

Das Budget 2022 ist das erste, das auf Basis der neuen Finanzstrategie erarbeitet wurde. Diese stellt laut Mitteilung ein wichtiges Hilfsmittel im Budgeterstellungsprozess dar. Sie gewährleiste, dass die Kennzahlen und Leitsätze für eine nachhaltige Gesundung der Gemeindefinanzen eingehalten werden. Wie die Planjahre zeigen, rechnet die Gemeinde ab dem Jahr 2024 mit einer ausgeglichenen Rechnung. Damit dies möglich ist, muss der Steuerfuss aber auf das Jahr 2023 hin nochmals um 1/10 Einheit angehoben werden, von heute 1,9 auf 2,0 Einheiten. Auch das ist keine Überraschung. Der Gemeinderat kündigte dies im vergangenen Februar noch am selben Tag an, als die Bevölkerung im zweiten Anlauf Ja sagte zum Budget 2021 mit der halbierten Steuerfusserhöhung. Dieses rechnet übrigens mit einem Verlust von 3,67 Millionen Franken – nur wenig höher als das Budget 2022.