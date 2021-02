Gemeindefinanzen Luzerner Gemeinden sind besorgt: Bald sind sie für die Flüchtlinge zuständig – explodieren dann die Sozialhilfekosten? Zehn Jahre nach der grossen Flüchtlingswelle wird die Zuständigkeit für die Aufgenommenen vom Kanton an die Gemeinden übergehen. Diese haben Angst vor einem starken Anstieg der Sozialhilfe. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Integration.

Aus der öffentlichen Wahrnehmung ist sie wieder verschwunden: Die grosse Flüchtlingswelle, welche Europa und die Schweiz in den Jahren 2014 bis 2016 erfasst hat. Doch schon bald dürfte das Thema die Luzerner Gemeinden einholen. Denn nach zehn Jahren wechselt die Zuständigkeit vom Kanton zu den Gemeinden. Heisst auch: Die Gemeinden müssen für die Sozialleistungen aufkommen, wenn die Flüchtlinge bis dahin nicht selber ihren Lebensunterhalt finanzieren können.

Vor allem die Gemeinden mit vielen Flüchtlingen sind besorgt. Sie befürchten, dass sie deutlich höhere Ausgaben für die Sozialhilfe leisten müssen. Hinzu kommt jetzt auch noch die Coronakrise. Es ist damit zu rechnen, dass zuerst die Zahl der Arbeitslosen steigt und längerfristig jene der Ausgesteuerten, welche dann ebenfalls Sozialhilfe beziehen. Der Kanton und die Gemeinden haben deshalb untersuchen lassen, mit welcher finanziellen Belastung für die Gemeinden durch das Asyl- und Flüchtlingswesen zu rechnen ist. Der 69 Seiten umfassende Bericht wurde am Donnerstag publiziert.

Besonders viele Flüchtlinge in Stadt und Agglomeration Luzern

Ende Dezember 2020 hat der Kanton 4060 Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt. In den kommenden Jahren werden jährlich rund 200 Personen in die Zuständigkeit der Gemeinden wechseln. Ab 2024 steigt diese Zahl deutlich an und erreicht 2025 ihren Höchstwert. Allerdings ist die Verteilung sehr unterschiedlich. Besonders viele Flüchtlinge leben in der Stadt und Agglomeration Luzern. Auch die Gemeinden Wolhusen, Schüpfheim oder Zell weisen – im Verhältnis zur Einwohnerzahl – einen hohen Anteil von Flüchtlingen auf.

Fast schon beruhigend für diese Gemeinden: Ob die Sozialhilfekosten steigen werden, hängt gemäss Bericht nicht von der Anzahl Flüchtlinge ab. Entscheidend ist, wie gut die berufliche Integration dieser Menschen gelingt. Beim Kanton Luzern geht man davon aus, dass rund 40 Prozent der Flüchtlinge auch zehn Jahre nach Ankunft in unserem Land mindestens teilweise von Sozialhilfe abhängig sein werden.

Integrationsprogramme werden weiterentwickelt

In der Mitteilung schreibt der Kanton, er verfolge «die Strategie ‹Bildung vor Arbeit vor Sozialhilfe› konsequent weiter, um die wirtschaftliche Selbstständigkeit und die soziale Integration zu fördern». Also weiter wie bisher? Ausruhen könne man sich nicht, sagt Edith Lang, Leiterin der kantonalen Dienststelle Soziales und Gesellschaft, auf Anfrage: «Es braucht weitere grosse Anstrengungen.» Zu den Integrationsmassnahmen gehören die Sprachförderung, die berufliche Integration und Projekte zur sozialen Integration.

Edith Lang sagt, beim Kanton spüre man «die Sorgen der Gemeinden, die zusammen mit den wachsenden Sozialhilfequoten steigen». Deshalb seien die finanziellen Auswirkungen untersucht worden. Die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlichen Kosten bei der Sozialhilfe werden mit dem kantonalen Finanzausgleich geglättet. Darin enthalten ist der Soziallastenausgleich, welcher 18,1 Millionen Franken umfasst. Eine Überprüfung soll unter anderem zeigen, ob Anpassungen nötig sind. Diese wären spätestens per 2025 umzusetzen.

Stadt rechnet mit jährlichen Mehrkosten von 1,5 Millionen

Anhand des Beispiels der Stadt Luzern zeigt sich die künftige Belastung deutlich. Gemäss Prognosen rechnet die Stadt Luzern zwischen 2021 und 23 mit einer durchschnittlichen Fallzunahme von jährlich 75 Personen. Ab 2024 gar mit einer Verdoppelung, also rund 150 Flüchtlingen. Davon ausgegangen, dass alle diese Personen von der Sozialhilfe abhängig sind, betragen die jährlichen Mehrkosten 1,5 Millionen Franken, erklärt Felix Föhn, Leiter Soziale Dienste der Stadt Luzern.

Oberste Priorität müsse die Integration haben, sagt Föhn. Dass der Kanton per Anfang Jahr eine Fachstelle für Integrationshilfe geschaffen hat, sei ein richtiger Schritt. Ergänzend dazu führt die Stadt zudem eigene Integrationsprojekte, mit denen sie gute Erfahrungen mache. Trotz positiver Entwicklungen ist für die Stadt Luzern gemäss Felix Föhn klar: «Es braucht eine Anpassung beim Finanzausgleich zwischen den Gemeinden, um diese ungleiche Verteilung abzufedern. Sonst haben wir eine überdurchschnittliche Zentrumslast zu tragen.»