120 Millionen Franken: Luzerner Gemeinden decken immer mehr Pflegekosten Die Zahl hochbetagter Menschen im Kanton Luzern steigt weiter – und mit ihnen die Nachfrage nach Pflegeangeboten. 2018 trugen die Luzerner Gemeinden über 120 Millionen Franken der Kosten, 18,4 Millionen mehr als noch 2013.

(lil) Mit der weiter steigenden Zahl hochbetagter Menschen im Kanton Luzern wächst der Bedarf an Pflege. Die Kosten dafür tragen nebst den Krankenkassen und den pflegebedürftigen Personen vor allem die Gemeinden: 2018 waren dies 120,8 Millionen Franken – 18,4 Millionen mehr als noch im Jahre 2013, wie der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt. 2018 entrichteten die Gemeinden fast 80 Prozent des Pflegegeldes an Heime, den Rest an die Spitex und andere ambulante Leistungserbringer.

50 Prozent mehr ambulante Pflegeleistungen

«Der Kanton Luzern verfügt über eine professionelle Gesundheitsversorgung, die sowohl auf die komplexeren Krankheitsbilder von pflegebedürftigen älteren Menschen als auch auf ihre Bedürfnisse nach individualisierten Lebensformen reagieren kann», lässt sich der Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf in der Mitteilung zitieren. 2018 seien über 3,5 Millionen Stunden zur ambulanten und stationären Pflege aufgewendet worden. Damit haben seit 2013 ambulante Pflegeleistungen um 50 und stationäre um 2 Prozent zugenommen.