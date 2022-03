Gemeindepolitik Wohnortwechsel: Gemeinderat von Altishofen tritt per Ende Jahr zurück Simon Schwizer ist seit dem 1. September 2016 für das Ressort Bildung, Sport und Kultur zuständig. Nun hat er seine Demission bekannt gegeben.

Simon Schwizer. Bild: PD

Per Ende 2022 tritt Gemeinderat Simon Schwizer (CVP) zurück. Wie es in einer Mitteilung heisst, erfolgt die Demission aufgrund der Übernahme des elterlichen Hauses und dem damit verbundenen Wohnsitzwechsel.

Schwizer ist seit dem 1. September 2016 im Amt und ist für das Ressort Bildung, Sport und Kultur zuständig. So fiel in seine bisherige Amtszeit die Fusion der Gemeinden Altishofen und Ebersecken und damit die Integration der Schule Ebersecken in diejenige von Altishofen, heisst es weiter.

Der Gemeinderat sieht vor, die Ersatzwahl auf den 25. September 2022 anzuordnen. Wahlvorschläge sind bis Montag, 8. August 2022, einzureichen, wobei auch eine stille Wahl möglich ist. Eine detaillierte Wahlanordnung erfolgt gemäss der Mitteilung zu einem späteren Zeitpunkt. (sb)