Gemeinderat: FDP Ebikon stellt mit Mark Pfyffer neuen Kandidaten für zweiten Wahlgang auf Nach dem Rückzug von Ruedi Mazenauer will die FDP Ebikon mit einem neuen Kandidaten im zweiten Wahlgang ihren Sitz verteidigen.

Mark Pfyffer. Bild: PD

(zfo) Obwohl er die Wiederwahl nur sehr knapp verpasst hat, tritt der Ebikoner Gemeinderat Ruedi Mazenauer (FDP) nicht mehr zum zweiten Wahlgang an (wir berichteten). Nach dieser Überraschung folgt nun die zweite: Die FDP präsentiert einen Ersatzkandidaten. Am Montagabend wurde Mark Pfyffer (61) vom Parteivorstand einstimmig als Gemeinderatskandidat nominiert. Mit ihm will die FDP Mazenauers Sitz im Gemeinderat verteidigen. Nach dem «überraschenden berufsbedingten» Rückzug von Gemeinderat Ruedi Mazenauer habe sich die FDP Ebikon verpflichtet gefühlt, den Stimmberechtigten für den zweiten Wahlgang eine echte Auswahl zu bieten und mit einem eigenen Kandidaten anzutreten. Dies schreibt die Partei in einer Mitteilung am Dienstag.

«Mit Mark Pfyffer hat die FDP eine Persönlichkeit gefunden, die diese Anforderungen vollumfänglich erfüllt.» Der Parteivorstand habe ihn deshalb an der Sitzung vom Montagabend, 20. April 2020, einstimmig nominiert, um den Sitz von Ruedi Mazenauer zu verteidigen.

«Mark Pfyffer ist ausgebildeter Ingenieur, absolvierte eine Reihe renommierter Weiterbildungen und bringt über 30 Jahre IT-Management-Erfahrung in führenden Positionen bei Schindler, Pricewaterhouse Coopers und IBM mit», so die Partei. Er ist zudem Prüfungsexperte und Fachbeirat an der Hochschule Luzern, stellvertretender Sektorleiter in der Milizorganisation vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung und gehört seit zwei Jahren dem Kirchenrat der Kirchgemeinde Ebikon an.

Der 61-jährige Vater zweier erwachsener Kinder (eine Tochter und ein Sohn) ist seit 1989 mit Silvia Pfyffer verheiratet und wohnt seit 1963 in Ebikon, wo er Mitglied verschiedener Vereine und damit sehr gut verankert sei. Die Partei freue sich, mit ihm einen überaus kompetenten und gut vernetzten Kandidaten gefunden zu haben.