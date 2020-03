Kriens: Maurus Frey (Grüne) als Einziger gewählt, die Bisherigen müssen zittern Die Grünen gehen in Kriens als grosse Sieger aus den Wahlen hervor. Ihr neuer Stadtratskandidat Maurus Frey schafft auf Anhieb die Wahl. Auch im Einwohnerrat gewinnt die Partei Stimmen. Grosse Verliererin ist die CVP.

Vieles ist noch unklar, was die künftige Zusammensetzung des Krienser Stadtrats angeht: Am Sonntag schaffte einzig Maurus Frey (Grüne) den Sprung in die Exekutive. Damit verteidigt er den Exekutivsitz des zurücktretenden Stadtpräsidenten Cyrill Wiget (ebenfalls Grüne). Alle anderen Kandidaten müssen in den zweiten Wahlgang.

Die Resultate im Überblick:

* bisher im Amt. gewählt

Auffällig ist: Die Linken schneiden sehr gut ab, die Bisherigen fast alle schlecht. Nur Bildungsvorsteherin Judith Luthiger (SP) holt über 3000 Stimmen. Am Ende der Tabelle steht Bauvorsteher Matthias Senn (FDP).

Senn liegt jedoch paradoxerweise beim Rennen um das Stadtpräsidium vorne, doch auch er verpasst das absolute Mehr relativ deutlich:

Stadtpräsidium Kriens * bisher im Amt.

Wie im Stadtrat räumen auch im Einwohnerrat die Grünen ab und gewinnen zwei Sitze. Weiter holt die GLP einen Sitz. Die Verlierer sind CVP (-2) und SVP (-1). Bei den anderen Parteien gibt es keine Veränderungen. Neu haben Grüne, SVP und FDP sechs Sitze, die SP kommt auf fünf, die CVP noch auf deren vier. Die GLP hat zwei Sitze, die JCVP einen. Falls Grüne und GLP wie bereits in der laufenden Legislatur eine gemeinsame Fraktion bilden, werden sie zur stärksten Kraft im Einwohnerrat. Die Wahlbeteiligung in Kriens lag bei 37 Prozent.

Frey hofft auf Schulterschluss mit der SP

«Ich freue mich ausserordentlich», sagt Maurus Frey zum Resultat. «Ich bin dankbar, dass mich Leute über das linke Lager hinweg gewählt haben.» Das Amt sei gerade in der aktuellen Zeit eine grosse Herausforderung. «Ich werde mich einsetzen, dass in Kriens niemand zurückgelassen wird – besonders nicht die älteren Personen oder etwa das Gewerbe.» Zum Stadtpräsidium sagt er: «Zählt man meine und Cla Büchis Stimmen zusammen, hätte es gereicht. Ich hoffe nun, dass es zum Schulterschluss mit der SP kommt, das wäre matchentscheidend.» Ob er aus dem Kantonsrat zurücktritt, lässt Frey derzeit noch offen. «Die Grünen stehen Doppelmandaten kritisch gegenüber, was ich respektiere. Aber es ist auch wichtig, dass Kriens gut im Kantonsrat vertreten ist. Falls das gewährleistet ist, trete ich zurück.» Das heisst, für Frey müsste wiederum jemand aus Kriens auf der Grünen-Liste nachrücken.

Mit welcher Strategie die SP in den zweiten Wahlgang geht, sei noch offen, sagt Cla Büchi. Ihn hat das Resultat überrascht. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Stadtratsresultat, ich hätte nie damit gerechnet, so weit vorne zu landen.» Beim Stadtpräsidium hätte er sich aber mehr erhofft. Seine Parteikollegin, Bildungsvorsteherin Judith Luthiger (SP), freut sich über ihr Resultat. «Ich habe von den Bisherigen klar am meisten Stimmen gemacht. Es zeigt sich, dass die Krienserinnen und Krienser weiterhin eine Frau im Stadtrat wollen.» Erfreut sei sie auch über das Gesamtresultat der SP bei den Stadtratswahlen. «Cla Büchi und ich haben das absolute Mehr nur knapp verpasst.»

FDP: Beide Kandidaten wollen das Präsidium

Dass er beim Stadtpräsidium vorne liegt, beim Stadtrat dagegen auf dem letzten Platz, könnte «durchaus auch am Wahlsystem liegen», sagt Matthias Senn (FDP). «Dass man den Stadtpräsidenten auch in den Stadtrat wählen muss, war vielen nicht klar.» Es falle aber schon auf, dass keiner der Bisherigen die Wahl geschafft hat. «Ich nehme nun die Herausforderung des zweiten Wahlgangs an und bin guten Mutes, dass die Bevölkerung auch Erfahrung und Wissen im Stadtrat haben will, besonders angesichts der aktuellen Krise, bei der der Stadtrat einen guten Job macht.»

Das wird innerhalb der FDP aber noch für Diskussionen sorgen. Denn Roger Erni (FDP) hat ein gutes Resultat gemacht. «Die Distanz zum sechsten Platz ist gross, ich bin der beste Bürgerliche in einer nach links gerutschten Stadt. Ich muss weiter Vollgas geben, nun folgt die zweite Halbzeit.» Angesichts des Resultats von Matthias Senn könne er sich auch eine Kandidatur für das Stadtpräsidium vorstellen, sagt Erni. «Ich stehe zur Verfügung.» Wie die FDP nun vorgeht, ist noch offen, wie Präsident Robert Marty sagt.

Sehr zufrieden ist Stadtratskandidat Marco Frauenknecht (SVP). «Das ist als Newcomer ein sehr gutes Resultat, ausserdem bin ich mit einem Stimmentotal von 3396 der bestgewählte Einwohnerrat.» Er will auch für den zweiten Wahlgang antreten. «Man sieht, dass die Krienser frischen Wind wollen, es sind neue Gesichter und Ideen gefragt.»

CVP: «Müssen über die Bücher»

Gross ist die Enttäuschung bei der CVP. Sozialvorsteher Lothar Sidler sagt zu seinem Abschneiden: «Es ist ein schlechtes Resultat, doch man musste es erwarten.» Er selbst stand zwar zuletzt weniger in der Kritik. «Doch ich bin Teil des Stadtrats und dieser wurde abgestraft.» Wie die CVP nun weiterfährt, sei noch nicht entschieden. «Wir sind die einzige Partei, die derzeit niemanden in den ersten fünf Plätzen hat. Wir müssen über die Bücher.»

Gar nicht zufrieden ist auch Sidlers Parteikollege, Finanzvorsteher Franco Faé. «Ich bin enttäuscht. Die letzten vier Jahre waren nicht einfach, es gab viele Projekte und wegen der Finanzen stand ich oft im Gegenwind, das hat nun offenbar Wirkung gezeigt.» Auch im Einwohnerrat hat die CVP verloren. Man müsse das Resultat nun wie immer analysieren, so Faé. «Waren wir vielleicht zu brav? Und hat es sich gerächt, dass die Bürgerlichen im Gegensatz zu den Linken keine Allianzen eingegangen sind?»

Die Kandidatin und die Kandidaten im Überblick:

Zum Einwohnerrat:

