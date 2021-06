Gemeinderat Menznauer Sozialvorsteherin tritt zurück Nach 13 Jahren gibt Helen Schurtenberger ihr Amt als Sozialvorsteherin und Gemeinderätin ab.

Helen Schurtenberger gibt ihr Amt ab. Bild: Pius Amrein (Menznau, 9. Oktober 2018)

Die Menznauer Sozialvorsteherin und Gemeinderätin Helen Schurtenberger (FDP) tritt am 1. August 2021 nach etwas mehr als drei Amtszeiten zurück. Sie wolle sich beruflich neu orientieren, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Schurtenberger wurde 2008 in den Gemeinderat gewählt. Seit 2011 amtiert sie zudem als Kantonsrätin.

Sie habe sich in den letzten 13 Jahren mit viel Engagement für die Bevölkerung eingesetzt. Ihr Arbeitsfeld sei in dieser Zeit von Veränderungen geprägt gewesen, so der weitere Wortlaut in dem Schreiben. Die Neuwahlen setzt die Gemeinde auf den 26. September an.