Mitwirkungsanlass Gemeinde entwickelt Strategie: Egolzwil will kein Schlafdorf werden Die Egolzwilerinnen und Egolzwiler haben sich darüber unterhalten, wie sich ihre Gemeinde in den nächsten zehn Jahren entwickeln soll. Kein Thema war eine Fusion mit Wauwil.

Ungefähr alle zehn Jahre überarbeiten die Luzerner Gemeinden ihre Gemeindestrategie. In Egolzwil fand dazu am vergangenen Donnerstag ein Mitwirkungsanlass mit rund 30 Personen statt. Die Teilnehmerzahl war wegen Corona beschränkt. Als Grundlage diente ein Papier, das die Strategiekommission zuvor in drei Workshops erarbeitet hatte.

Egolzwil setzt sich aktuell mit der künftigen Entwicklung der Gemeinde auseinander. Bild: Corinne Glanzmann (15. Oktober 2019)

Die Kommission habe gute Vorarbeit geleistet, sagt Gemeindepräsident Pascal Muff (CVP) auf Anfrage. Neue Themen seien am Anlass keine aufgekommen, es sei hauptsächlich um Detailfragen gegangen. «Wichtig ist den Bürgerinnen und Bürgern, dass Egolzwil nicht zu einem Schlafdorf wird», sagt Muff. Durch seine schöne Lage und die gute Verkehrsanbindung sei die Gemeinde bei Zuzügern beliebt.

In den nächsten zehn Jahren rechnet die 1500-Seelen-Gemeinde mit einem Bevölkerungswachstum von rund zehn Prozent. Negative Auswirkungen wie zu hohe Immobilienpreise wolle man vermeiden. «Egolzwil soll auch künftig ein Dorf für Jung und Alt bleiben mit einem starken Vereinsleben. Wir wollen das Wir-Gefühl stärken», so Muff.

Fusion war kein Thema

Ein wiederkehrendes Thema in Egolzwil ist die Fusion mit der Nachbargemeinde Wauwil. Dies sei am Mitwirkungsanlass gar nicht thematisiert worden, sagt Pascal Muff. Die regionale Zusammenarbeit hingegen wolle man prüfen, damit man Synergien besser nutzen kann.

Als nächster Schritt wird die Strategiekommission unter Berücksichtigung der neuen Vorschläge die Gemeindestrategie ausarbeiten. Die Bürgerinnen und Bürger werden an der Gemeindeversammlung vom 1. Juni Gelegenheit haben, die vom Gemeinderat festgelegte Strategie zur Kenntnis zu nehmen.