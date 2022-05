Gemeindeverband «Wir brauchen den Disput, um gute Lösungen zu finden»: Stadt Luzern und Gemeinden sind wieder vereint Am Montag wurde Luzerns Stadtpräsident Beat Züsli offiziell in den Vorstand des Verbands Luzerner Gemeinden gewählt. Hüben wie drüben bemühte man sich um versöhnliche Töne.

Der Verband Luzerner Gemeinden (VLG) vertritt die Interessen aller 80 Gemeinden gegenüber dem Kanton. Während sechs Jahren fehlte mit der Stadt Luzern allerdings das grösste Gemeinwesen. Weil die ländlichen Gemeinden in den Führungsgremien ein Übergewicht hatten, war sie aus Unmut ausgetreten. Die Differenzen konnten mittlerweile beigelegt werden, seit Anfang Jahr ist die Hauptstadt wieder im VLG vertreten. Vorerst ist die Mitgliedschaft auf vier Jahre beschränkt. So lautet eine der Auflagen des Stadtparlaments, das zudem Reformen verlangt. So sollen in den Führungsorganen des VLG keine Personen sitzen, die gleichzeitig im Kantonsrat politisieren.

Durch den Wiedereintritt der Stadt Luzern ist auch Stadtpräsident Beat Züsli im VLG-Vorstand mit dabei. VLG-Präsidentin Sibylle Boos-Braun überreicht ihm einen Blumenstrauss. Vorne im Bild ist Vorstandsmitglied Markus Riedweg. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Mai 2022)

Laut Statuten wird der Stadt Luzern im Vorstand ein Sitz garantiert. Die Wahl von Stadtpräsident Beat Züsli war an der Generalversammlung am Montag deshalb Formsache. Der SP-Mann räumte ein, der Wiedereintritt sei ein längerer, nicht ganz einfacher Prozess gewesen.

«Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Es ist wichtig, dass die Stadt Luzern bei den Diskussionen mit den Gemeinden wieder direkt dabei ist und man sich nicht über Umwege austauschen muss.»

Zuvor bemühte sich auch VLG-Präsidentin Sibylle Boos-Braun um versöhnliche Töne. Der Wiedereintritt der Stadt Luzern mache die Diskussionen zwar nicht einfacher, da die Ansichten breiter und die Stellungnahmen entsprechend herausfordernder würden. «Aber diesen Disput brauchen wir, um gute Lösungen im Sinne aller 80 Gemeinden zu finden», sagte Boos, die Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin von Malters ist. Sie sei überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt erfolgreich sein werde.

Kottmann entscheidet Kampfwahl für sich

Der Krienser Stadtrat Maurus Frey ist neues VLG-Vorstandsmitglied. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 29. März 2020)

Neben Luzern erhält auch Kriens mehr Gewicht im Verband. Stadtrat Maurus Frey (Grüne) war – als einziger Kandidat – nominiert für den Bereich Bau, Umwelt und Wirtschaft und wurde einstimmig gewählt. Der Krienser Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements tritt die Nachfolge des ehemaligen Hohenrainer Gemeinde- und Kantonsrats Fredy Winiger (SVP) an.

Raphael Kottmann aus Oberkirch wurde als neues VLG-Vorstandsmitglied gewählt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Mai 2022)

Ebenfalls neu besetzt werden musste der Vorstandssitz des ehemaligen Ettiswiler Gemeindepräsidenten Peter Obi (Mitte), der dem VLG-Bereich Justiz und Sicherheit vorstand. Dabei kam es zu einer Kampfwahl. Die Delegierten wählten bereits im ersten Wahlgang den Gemeindepräsidenten von Oberkirch und ehemaligen Kantonsrat Raphael Kottmann (Mitte). Der 42-jährige Jurist und Dozent, der im Nebenerwerb mit seiner Frau einen Landwirtschaftsbetrieb führt, setzte sich gegen Vera Schwizer (Gemeinderätin Reiden) und David Affentranger (Gemeindepräsident Hitzkirch, beide Mitte) durch. Mit der Wahl von Kottmann ist der Wahlkreis Sursee wieder im VLG-Vorstand vertreten.

Wiedergewählt wurden zudem die bisherigen Vorstandsmitglieder Sibylle Boos-Braun (Malters, Präsidentin, FDP), Beat Bucheli (Werthenstein), Markus Kronenberg (Eschenbach), Markus Riedweg (Dagmersellen, alle Mitte), Claudia Röösli (Horw, L20) und die Wikoner Gemeindeschreiberin Martina Winiger-Muff.

Die SVP ist im Vorstand nicht mehr vertreten

Während die urbaneren Kantonsteile mit Luzern, Kriens und Horw im Verbandsvorstand nun wieder angemessen vertreten sind, präsentiert sich das Bild aus parteipolitischer Sicht unausgewogener: So gehören vier der neun Vorstandsmitglieder der Mitte an, drei links-grünen Parteien und Präsidentin Boos-Braun ist FDP-Mitglied. Mit dem Rücktritt von Fredy Winiger ist die SVP im VLG-Vorstand nicht mehr vertreten. Dies bedauert die kantonale SVP-Präsidentin Angela Lüthold-Sidler. Die Rekrutierung sei in erster Linie aber Sache des VLG und der Gemeinden. «Wir hoffen jedoch, dass nach Möglichkeit künftig alle Parteien im Vorstand des VLG wieder vertreten sein werden.»