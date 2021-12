Gemeindeversammlung Dierikon heisst Grossüberbauung an der Zentralstrasse gut Die Stimmbevölkerung spricht sich für ein Grossprojekt aus, welches das Ortsbild der Gemeinde Dierikon stark prägen wird.

Die Dieriker Stimmbevölkerung hat sich am Montagabend an der Gemeindeversammlung für eine Überbauung an der Zentralstrasse ausgesprochen. Einstimmig genehmigten die Anwesenden eine Ortsplanungsrevision, die unter anderem einen entsprechenden Gestaltungsplan beinhaltet. Anwesend waren 77 Stimmberechtigte.

Das Bauprojekt wird das Ortsbild der Gemeinde stark prägen: Es sieht auf einer Fläche von 25 000 m2 rund 250 Wohnungen vor. Für Büros und Dienstleistungen sind 5000 m2 einberaumt – und für gewerbliche Nutzungen 3000 m2.

Geplant ist die Überbauung auf dem Industrieareal beim Kreisel Schönenboden, das zurzeit vor allem durch den Anblick von Autos geprägt ist:

BIld: Dominik Wunderli (Dieirkon, 19. Juni 2021)

Bauherrschaft sind mehrere Eigentümerinnen und Eigentümer, die das Projekt mit Rückendeckung des Gemeinderats verwirklichen wollen. Das Projekt steht denn auch im Zeichen der Gemeindestrategie, in Dierikon ein Bevölkerungswachstum anzustossen, um mehr Steuersubstrat zu generieren. Dasselbe Ziel verfolgte auch das Rontalzentrum: die vier Wohntürme, die vor zwei Jahren neben der Mall of Switzerland geplant waren. Für jenes Grossprojekt konnte sich die Stimmbevölkerung damals nicht erwärmen.

Während damals emotional gegen das Projekt argumentiert wurde, gab es am Montagabend keine einzige Wortmeldung; das jetzige Vorhaben wurde kommentarlos durchgewunken. «Ich bedanke mich im Namen aller Beteiligten für Ihre Zustimmung», sagte Gemeindepräsident Max Hess (Mitte) nach dem Entscheid.

«Sie würdigen damit eine jahrelange Planungsarbeit und haben einen wegweisenden Entscheid für die Zukunft der Gemeinde gefällt.»

Grafik: rk

2022 muss Gemeinde den Gürtel enger schnallen

Auch zugestimmt hat die Versammlung dem Budget 2022, das eine Steuerfusserhöhung von 1,85 auf 1,95 Einheiten vorsieht. Die Gemeinde rechnet mit einem Verlust von rund 408 000 Franken bei knapp 12 Millionen Franken Umsatz und 0 Franken Investitionsausgaben. Mit 59 Ja- und 3 Nein-Stimmen fiel das Resultat deutlich aus, wenn auch die Steuererhöhung engagiert debattiert wurde.

Gemeindeamtfrau Alexandra Lang (Mitte) wies darauf hin, dass die Situation momentan «ein bisschen schwierig sei». Kostentreiber seien vor allem die Bereiche Soziales und Bildung – ersteres unter anderem wegen Corona, zweiteres aufgrund des Bevölkerungswachstums. Der Gemeinderat sei sich zwar sicher, dass in der Zukunft positive Entwicklungen anstünden – nicht zuletzt durch die Zentralstrasse, die unter anderem Mehrwertabgaben in Millionenhöhe generieren werde. Man wisse aber nicht genau, wann dieser Trend einsetzen werde.

Einzelne Redner standen der Steuererhöhung sehr kritisch gegenüber. Der Gemeinderat versicherte allerdings, dass der Steuerfuss in den besseren Zeiten wieder sinken könne. Ein Anwesender mahnte: «Vor mehreren Jahrzehnten beschlossen wir eine Senkung auf 1,3 Einheiten, nur um die steuergünstigste Gemeinde im Kanton zu werden. Nach sechs Jahren mussten wir den Steuerfuss auf 1,8 Einheiten erhöhen. Bitte, wiederholen wir denselben Fehler nicht noch einmal.»

Rechtliche Schritte gegen DBL-Abstellgleis?

Auch die 13-gleisige Abstellanlage, welche die SBB im Zusammenhang mit dem Durchgangsbahnhof Luzern (DBL) auf dem Gebiet der Gemeinde Dierikon planen, wurde an der Versammlung zum Thema. Ein Anwesender machte beliebt, das Projekt mit allen möglichen rechtlichen Mitteln zu verzögern, wenn es schon nicht zu verhindern sei.

Max Hess bezweifelte, «ob wir mit einer solchen Ehrenrunde unsere Verhandlungsposition wirklich verbessern». Der Gemeinderat wolle nämlich eine Gegenleistung für das unlieb­same Projekt aushandeln.