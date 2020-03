Gemeindeversammlung in Sursee zum Bebauungsplan Therma-Areal wird durchgeführt Der Stadtrat Sursee beabsichtigt, die Gemeindeversammlung vom 16. März durchzuführen. Der Gemeinderat Geuensee hat die Versammlung zur Teilrevision Ortsplanung von heute Montag verschoben.

Am Montag, 16. März, ist in Sursee die ausserordentliche Gemeindeversammlung zum Bebauungsplan Therma-Areal geplant. Die Stadt steht diesbezüglich mit der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport und der Abteilung Gemeinden in Kontakt. «Wir haben die Bewilligung des Kantons erhalten», sagt Andrea Stutz, stellvertretende Stadtschreiberin. «Er macht insofern Einschränkungen, dass einerseits Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor der Veranstaltung in einem der Risikogebiete aufgehalten haben oder durchgereist sind, nicht teilnehmen dürfen. Andererseits müssen Personen, die Grippesymptome haben, der Versammlung fern bleiben.»

Der Stadtrat beabsichtige gemäss den aktuellen Gegebenheiten, die Gemeindeversammlung durchzuführen. «Sollte sich die Lage stark ändern, müsste man den Entscheid natürlich an den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Davon gehen wir heute jedoch nicht aus», sagt Stutz.

Gemeindeversammlung in Geuensee verschoben

Der Gemeinderat von Geuensee hat am Sonntag entschieden, dass die ausserordentliche Gemeindeversammlung zur Teilrevision Ortsplanung von heute Montag verschoben wird. Nach Anhörung und Konsultation verschiedener Personen sowie Fachstellen auf kommunaler und kantonaler Ebene hat sich der Gemeinderat für diesen Schritt entschieden, heisst es in einer Medienmitteilung vom Sonntagabend. «Die aktuelle Situation mit dem Corona-Virus gibt Anlass zur Sorge. Es ist für alle schwierig, die weitere Entwicklung einzuschätzen», schreibt der Gemeinderat. Die neusten Informationen würden aufzeigen, dass sich die Ausgangslage weiter stark verschärfen könnte.

Die nächsten Gemeindeversammlungen in Geuensee finden nun am 11. und 12. Mai 2020 statt, wobei der 11. Mai bereits früher für die ordentliche Gemeindeversammlung festgelegt wurde. Sollte die Entwicklung rund um das Corona-Virus eine Durchführung im Mai nicht möglich machen, würden die Versammlungen auf Juni 2020 verschoben.

Update folgt