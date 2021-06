Gemeindewesen Marta Eschmann tritt aus dem Emmer Einwohnerrat zurück Die ehemalige Einwohnerratspräsidentin Marta Eschmann tritt aus dem Einwohnerrat der Gemeinde Emmen zurück. Nach 13 Jahren im Parlament fokussiert sie sich auf ihre berufliche Tätigkeit. Für die CVP rückt Tresa Stübi-Cavegn nach.

Marta Eschmann ist seit dem Jahr 2008 Mitglied des Emmer Einwohnerrats. Die KMU-Geschäftsfrau und Mitinhaberin von Eschmann Pflanzen blickt auf ihre Zeit in der Emmer Politik zurück:

Marta Eschmann tritt zurück.

«Der Rücktritt aus dem Einwohnerrat ist mir als Ur-Emmerin nicht leicht gefallen. Die Tätigkeit im Einwohnerrat habe ich immer mit viel Herzblut wahrgenommen. Doch nun ist der richtige Zeitpunkt, mich auf meine berufliche Tätigkeit zu fokussieren.»

Marta Eschmann hat sich insbesondere für gute Verkehrslösungen, beispielsweise in Emmen Dorf, eingesetzt, wie die CVP Emmen am Freitag mitteilt. Zudem habe sie ihren politischen Fokus auf das Emmer Gewerbe, die Unterstützung der Vereine und Quartiere sowie gute Schulen gelegt. Am 6. Juli wird die Mutter von drei erwachsenen Söhnen zum letzten Mal an einer Einwohnerratssitzung teilnehmen.

Für Marta Eschmann wird die 52-jährige Tresa Stübi-Cavegn im September für die CVP in den Einwohnerrat nachrücken, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie ist in Sedrun aufgewachsen und wohnt sei 1994 in der Gemeinde Emmen. Tresa Stübi-Cavegn freut sich auf die neue Herausforderung:

Tresa Stübi-Cavegn übernimmt Eschmanns Amt.

«In Emmen bin ich fest verwurzelt. Ich will die Gemeinde aktiv gestalten und mich für attraktive Lebensräume für Jung und Alt sowie für gesunde Gemeindefinanzen einsetzen.»

Tresa Stübi-Cavegn, ausgebildete medizinische Praxisassistentin, arbeitet als Chefarztsekretärin am Luzerner Kantonsspital. Sie ist Mutter von drei erwachsenen Kindern und hat eine erwachsene Stieftochter. (stg)