Generalüberholung Dampfschiff Stadt Luzern kehrt am 1. Mai auf den Vierwaldstättersee zurück Das Flaggschiff der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) wurde während zweieinhalb Jahren generalüberholt. Die «Stadt Luzern» steht jetzt als zweites Schiff der SGV unter Denkmalschutz.

Das Dampfschiff Stadt Luzern reiht sich im Frühling wieder in die aktive Flotte ein. Bild: SGV

Das Dampfschiff Stadt Luzern kommt nach einer umfangreichen Generalsanierung im Frühling 2021 zurück auf den Vierwaldstättersee. «Nach gut zweieinhalb Jahren ist sie zurück und erstrahlt bald in vollem Glanz», teilte die SGV am Freitag vormittag zurück. Am 1. Mai wird eine feierliche Willkommensparade stattfinden. Ab dem 2. Mai wird das sanierte Dampfschiff wieder im fahrplanmässigen Kurseinsatz zwischen Luzern und Flüelen unterwegs sein. Die «Stadt Luzern» ist das Flaggschiff der SGV. Sie war 1928 in Betrieb genommen worden.

Originale Dampfkessel mussten ausgewechselt werden

Die «Stadt Luzern» wurde in der Werft von der Shiptec AG, einem Unternehmen der SGV Gruppe, generalüberholt. Nach mehr als

90 Einsatzjahren waren die originalen Dampfkessel an ihrem Lebensende angelangt und mussten ausgewechselt werden. Auch sämtliche Innenräume sind mit neuem Mobiliar wie Teppiche, Stühle und Tische ausgestattet, und auch die Küche wurde modernisiert. Erste Revisionen der DS Stadt Luzern waren 1954 und jeweils im Winter von 1985 bis 1989 durchgeführt worden.

Für die jetzige Generalversion wurden gemäss SGV rund 13,2 Millionen Franken investiert. Die Kosten werden mehrheitlich von der SGV getragen. Mit einer grosszügigen Spende von vier Millionen Franken leisteten die Dampferfreunde Vierwaldstättersee einen massgeblichen Anteil daran. Die Denkmalpflege des Kanton Luzerns beteiligte sich mit rund einer Million Franken.

Das Dampfschiff Stadt Luzern wurde jetzt auch unter Denkmalschutz gestellt. Sie ist damit neben dem Dampfschiff Unterwalden das zweite denkmalgeschützte Schiff der SGV.

Die Queen und General Guisan waren Passagiere auf der «Stadt Luzern»

Zahlreiche Personen haben die über 90-jährige Geschichte der Stadt Luzern geprägt. Eckpfeiler dabei waren die englische Königin mit ihrem Besuch 1980 oder die legendäre Fahrt mit Henri Guisan im 2. Weltkrieg zum Rütli-Rapport. Nebst der Fahrt als Kursschiff ab dem 2. Mai ab Luzern 11.12 Uhr Richtung Flüelen dient die «Stadt Luzern» als Event-Location für Hochzeiten, Seminare und Feiern. Zudem gibt es im Jahr 2021 zwei neue kulinarische Schifffahrten auf dem Dampfschiff. Beim Wine & Dine mit Dampf erleben die Gäste lokale Speisen inklusive Weinbegleitung. Für die Freunde der Musik findet die Fahrt Jazz & Dine im Sommer statt.