Gericht Mehrjährige Haftstrafe für versuchte vorsätzliche Tötung mit einem Sturmgewehr Mit der Armeewaffe hat ein Schweizer von seinem Balkon aus auf eine Personengruppe bei einem Schulhaus geschossen. Das Luzerner Kriminalgericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zwei Monaten.

Was ihn an diesem sommerlichen Freitagabend im Jahr 2017 geritten hat, wird ein 38-jähriger Schweizer wohl nie richtig einordnen können. Der Mann aus der Region Luzern hat am 14. Juli von seinem Balkon aus mit einem Sturmgewehr auf eine Gruppe junger Leute beim nahen Schulhaus geschossen.

Zehn Personen haben sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Schulhausplatz versammelt. Ein junger Kosovare wurde von einem Projektil im Oberkörper getroffen und schwer verletzt. Das Luzerner Kriminalgericht verurteilte den Beschuldigten für versuchte (eventual-)vorsätzliche Tötung sowie für mehrfache Gefährdung des Lebens zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zwei Monaten.

Der Beschuldigte beteuerte an der Verhandlung vom 22. November 2021, er habe nicht gewusst, dass die Waffe geladen war. «Es war ein Unfall.» Beim Ziehen des Abzugs habe er nur das Klicken hören wollen.

«Dass sich ein Schuss löste, war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das habe ich nicht beabsichtigt.»

Ziel sei lediglich gewesen, die Leute auf dem Schulhausplatz mit der Waffe zu erschrecken. Grund dafür, dass er das Gewehr überhaupt aus einem Schrank holte, war der Umstand, dass zwei Männer aus der Gruppe an die Turnhallenwand urinierten. Das war für den Schweizer offenbar zu viel.

Als der Schütze nach dem Abdrücken einen Schrei vom Schulhaus her hörte, realisierte er seine Tat. Mit einer Tasche Verbandszeug eilte er zum Schulhausplatz, wo er dem Opfer Erste Hilfe leistete. Das Leben des jungen Mannes hing laut Staatsanwaltschaft an einem seidenen Faden.

Anklage geht von einer bewussten Handlung aus

Der Staatsanwalt erachtet einen Unfall als unwahrscheinlich. «Dagegen spricht einiges. Der Beschuldigte musste mehrere Handlungen vollziehen, bevor er die Waffe anlegen, entsichern und abdrücken konnte. So musste er sie zuerst in der Wohnung aus dem Schrank holen, zwei Magazine mitnehmen und eines davon einsetzen. Das sind alles bewusste Tätigkeiten.»

Für versuchte eventualvorsätzliche Tötung und mehrfache Gefährdung des Lebens forderte die Anklage bei der Verhandlung eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Der Verteidiger beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten für fahrlässige Körperverletzung. Gegen das Urteil haben der Beschuldigte und die Privatkläger Berufung eingereicht.