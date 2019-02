Der Geschäftsführer der Heimgruppe Viva Luzern AG geht in Pension Beat Demarmels, Leiter der Viva Luzern AG, gibt per Mitte 2020 seinen Posten ab. Er will sich mehr Zeit für seine Familie und persönliche Pläne nehmen.

Beat Demarmels, Geschäftsführer der Viva Luzern AG. (Bild: Boris Bürgisser, 26. Januar 2016)



Für Beat Demarmels sei es der ideale Zeitpunkt, die operative Geschäftsführung in andere Hände zu übergeben, dies teilt die Viva Luzern AG am Freitag mit. Ende Juni 2020 – mit 62 Jahren – geht Demarmels in Pension.

Viva Luzern ist die grösste Anbieterin für Langzeitpflege für Ältere und pflegebedürftige Menschen. Vor fünf Jahren wurde die AG gegründet, Demarmels war von Anfang an mit dabei. In dieser Zeit habe er viel bewirkt: Anfang 2015 übernahm er die operative Geschäftsführung der Viva Luzern AG. In seine Wirkungszeit fielen unter anderem die grossen baulichen Sanierungen der Betagtenzentren sowie der Aufbau von Spezialangeboten wie die Übergangspflege im Viva Luzern Rosenberg, die Palliativabteilung im Viva Luzern Eichhof. Auch die Demenz-Wohngruppen in verschiedenen Betagtenzentren gehörten zu seinen Projekten. «Beat Demarmels hat wesentlich zum Aufbau und zur Ausrichtung des neuen Unternehmens Viva Luzern beigetragen», betont Beat Däppeler, Verwaltungsratspräsident der Viva Luzern AG.

Vor seinem Einsatz bei Viva Luzern leitete Demarmels seit der Fusion von Bürger- und Einwohnergemeinde im Jahre 2000 die Abteilung Heime und Alterssiedlungen in der Sozialdirektion der Stadt Luzern. In dieser Funktion war er auch Projektleiter bei der rechtlichen Verselbständigung der städtischen Heime in die gemeinnützige Viva Luzern AG.

Mehr Zeit für Familie und Hobby

Nach seiner Pensionierung will sich Demarmels wieder mehr Zeit für Familie und Hobbys nehmen. «Trotzdem möchte ich in den kommenden Jahren auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten», sagt Demarmels. Er wolle sein Wissen und seine langjährige Erfahrung dort, wo Bedarf bestehe, punktuell zur Verfügung stellen. Konkrete Pläne habe er allerdings noch nicht. (pd/sre)