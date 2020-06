Geschafft! Dieser Surseer Gigathlet hat den Kanton Luzern in zwei Tagen umrundet – der Liveticker zum Nachlesen

View this post on Instagram

ZIELANKUNFT um 20:26 Uhr von Oliver Imfeld auf dem Hametschwand. Nach 340 km GRENZ-TOUR, 13600 Höhenmeter in zwei Tagen nur durch Muskelkraft 💪🏼🚵🏊🏃. Wir gratulieren von Herzen und danken vielmals für die tolle Spendenaktion zu Gunsten der Luzerner Wanderwege 🙏🏼👏🏼❤️. . . . . #luzernerwanderwege #grenztourluzern #mylucerne #visitlucerne #luzern #outdoor #wanderwege #wandern #hiking #bike #mtb #rennrad #swim #triathlon #schweizerwanderwege #inlovewithswitzerland #exploreswitzerland #beautifuldestinations #switzerlandwonderland #tellus #followmefaraway #takemethere #wandergram #takeahike #outdooradventures #goplayoutside #themountainiscalling #stayandwonder