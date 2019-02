Geschichte des Seetals soll erwandert werden In Ottenhusen ist eine Aussichtsplattform zur Geschichte der Römer geplant – das Projekt entstand aus einer spontanen Idee heraus beim Bau einer Wasserleitung. Feuer gefangen hat dafür auch der Kanton. Roseline Troxler

So soll die geplante Aussichtsplattform im Gebiet von Ottenhusen dereinst aussehen. (Bild: PD)

Auf der Webseite der Gemeinde Hohenrain ist bis Ende Februar ein spezielles Baugesuch aufgeschaltet. Die Einwohnergemeinde selbst ist als Bauherrin angegeben. Im Ortsteil Ottenhusen plant sie eine Aussichtsplattform mit einem Römerplatz. Was hat es damit auf sich?

Im Jahr 1849 wurde im Gebiet von Ottenhusen auf die Reste eines römischen Gutshofs, einer der sogenannten Villa Rustica, gestossen. Gefunden wurde damals auch eine fast intakte Bronzestatuette der Gottheit Merkur, wie Kantonsarchäologe Jürg Manser sagt. «Sie ist eine der bedeutendsten römischen Kleinplastiken der Schweiz.» Die Ruine des römischen Gutshofs wurde damals nur sehr grob vermessen. In der Folge war ihre genaue Lage für viele Jahrzehnte nicht mehr bekannt. Im Jahr 2013 erforderte schliesslich die Planung einer Wasserleitung im Gebiet eine genauere archäologische Abklärung. So wurde der römische Gutshof im Gebiet des beschaulichen Weilers wiederentdeckt.

Ziel: Vergangenheit den Jungen zugänglich machen

Wie führt der Bau einer Wasserleitung zu einer Aussichtsplattform? Herbert Schmid, Gemeindepräsident von Hohenrain (CVP), erklärt: «Als wir beim Bau der Wasserleitung auf dem Feld standen, kam uns unvermittelt die Idee, die Bevölkerung an der Geschichte dieses Ortes teilhaben zu lassen.» Für René Schenker, der die Projektgruppe «Römischer Gutshof Ottenhusen» leitet, steht im Fokus, «diese spannende Vergangenheit den Jungen vor Ort zugänglich zu machen». Entstehen soll nun in Hohenrain, «eingebettet in den Verbund umliegender Bäume ein Römerplatz mit einer Aussichtsplattform, welche auf zirka acht bis zehn Metern Höhe die Sicht auf Fundort und Bergpanorama ermöglicht», wie Herbert Schmid sagt.

Die Holzkonstruktion wurde von Studenten der Hochschule Luzern des Departements Technik und Architektur entworfen. Der Platz unter der Plattform soll «als Römerplatz ausgestaltet werden». Tafeln sollen Auskunft über die Bewohner geben, die einst im Gebiet von Hohenrain gelebt haben. Laut Projektleiter Schenker sollen vor allem Themen wie Handel und Ernährung abgedeckt werden. Dabei werden auch Brücken zur Gegenwart geschlagen. Das Projekt in Ottenhusen soll sich nicht nur an geschichtlich Interessierte richten, sondern auch den Naherholungsraum aufwerten. «Die besondere Herausforderung besteht darin, dass wir die Geschichte vermitteln wollen, ohne die archäologischen Reste zu sehen», sagt Schenker. Denn die Kantonsarchäologie hat den gesetzlichen Auftrag, nur dann zu graben, wenn es darum geht, die Überreste vor der Zerstörung zu schützen. Da im besagten Gebiet in Ottenhusen nicht gebaut wird, sind auch keine Ausgrabungen geplant. «Denn wir können nicht einfach so Forschungsgrabungen vornehmen», erklärt Manser.

Bei der Kantonsarchäologie rannten die Initianten mit ihrer Idee offene Türen ein. Sie unterstützt die Ottenhuser bei der Umsetzung fachlich. Das Vorhaben in Ottenhusen ist ein Teil eines grösseren Projektes. Jürg Manser sagt: «Das Seetal hat eine derart reiche und äusserst attraktive Kulturgeschichte, dass es naheliegend war, den Ottenhuser Römerplatz in ein umfassendes Gesamtkonzept einzubinden.» In enger Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Luzern entwickelt die Kantonsarchäologie das «Kulturabenteuer Seetal». Manser erklärt: «Nebst dem Römerplatz wird es weitere Schauplätze im Seetal geben, welche unabhängig voneinander besucht werden können.» Dazu gehören die Burg Nünegg in Lieli, die Kommende in Hohenrain oder der Fundort eines Mammutzahns in der Kiesgrube Ballwil. Pro Ort sollen die Besucher eine Art Schatzkarte erhalten und können Aufgaben lösen, die sie zur Auflösung eines Rätsels führen und die Natur- und Kulturgeschichte näher bringen sollen. Laut Manser könnten später weitere Schauplätze hinzukommen. Er betont:

«Das Seetal ist voll mit spannenden Orten, die noch zu wenig vermittelt werden.»

Plattform soll bis im Spätherbst stehen

René Schenker rechnet für die Realisierung des Römerplatzes inklusive Installationsarbeiten vor Ort mit Kosten von rund 200000 Franken. «Wir haben schon einige Stiftungen, welche uns finanziell grosszügig unterstützen und sind auf der Suche nach weiteren Sponsoren.» Die Aussichtsplattform mit dem Projekt zur römischen Geschichte in Ottenhusen soll bis im Spätherbst stehen, die Eröffnung des Kulturabenteuers Seetal ist zum Beginn der Wandersaison 2020 geplant.