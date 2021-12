Gesetzesänderung Wer sich weder impfen noch testen lassen will, soll im Luzerner Kantonsrat trotzdem mitreden können Der Luzerner Kantonsrat soll möglichst schnell wieder im Regierungsgebäude tagen. Dafür wird eine Zertifikatspflicht eingeführt – mit einer Ausnahme.

Auswärts durchgeführte Sessionen des Luzerner Kantonsrats wie an diesem Montag und Dienstag in der Stadthalle Sursee sind teuer. Sie kosten pro Tag rund 60'000 Franken mehr als Sessionen im Regierungsgebäude an der Bahnhofstrasse 15 in Luzern. Deshalb sollen die 120 Volksvertreterinnen und -vertreter so bald wie möglich wieder am gewohnten Ort debattieren können.

Unter welchen Voraussetzungen eine Rückkehr in die Stadt Luzern möglich sein soll, hat das Parlament am Montag festgelegt – nach schon im September angestossenen Diskussionen. Der damals eingebrachte Vorschlag, alle Politikerinnen und Politiker sollen sich freiwillig der 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet) unterwerfen, fand jedoch keine Mehrheit, weil sich das Gros der SVP-Fraktion damit nicht anfreunden konnte. In der Folge reichte Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum (Hochdorf) eine dringliche Motion ein, in der er die Einführung einer Zertifikatspflicht forderte. Das Parlament überwies den Vorstoss im Oktober mit deutlicher Mehrheit und die Regierung legte innerhalb einer Woche eine entsprechende Änderung des Kantonsratsgesetzes vor.

Testmuffel sollen von der Tribüne aus mitbestimmen können

Der Kantonsrat hiess die Zertifikatspflicht am Montag nach ausgiebiger Debatte mit 92 Ja- zu 24 Nein-Stimmen gut – und brachte eine Ergänzung an: Wer über kein Zertifikat verfügt, soll seine Rolle als Kantonsrat im Regierungsgebäude trotzdem wahrnehmen können – von der Tribüne aus, erlaubt von der Geschäftsleitung des Parlaments. Der entsprechende Antrag stammte von der Mitte-Fraktion und glich jenem der Staatspolitischen Kommission (SPK). Regierungspräsident Marcel Schwerzmann (parteilos) plädierte wie die FDP-Fraktion für einen Verzicht auf diese Ausnahmeklausel.

Mit 49 zu 69 Stimmen gescheitert ist ein gemeinsamer Antrag der Mitte und von GLP-Kantonsrat Mario Cozzio, dass Kantons- und Regierungsräte die Testkosten selber bezahlen sollen. Roger Zurbriggen (Mitte, Neuenkirch) sagte, es sei «unverständlich», wenn Politikerinnen und Politikern die Kosten bezahlt würden, während alle anderen Personen selber dafür aufkommen müssten.

SVP: «Viel zu früh für Rückkehr in den Kantonsratssaal»

Fundamentalopposition leistete die SVP. Man sei mit den auswärtigen Sessionen bis jetzt gut gefahren, sagte Sprecher Markus Schumacher. Der Politiker aus Emmenbrücke fand: «

Es ist viel zu früh für eine Rückkehr in den Kantonsratssaal, angesichts der epidemiologischen Lage gar unverantwortlich».

Sofern kein Referendum ergriffen wird, kann der Kantonsrat dank der Zertifikatspflicht ab Mai 2022 wieder in Luzern tagen. An der nächsten Session wird das geänderte Kantonsratsgesetz in zweiter Lesung beraten. Dann kommt auch ein Antrag der Grünen auf eine digitale Teilnahme an den Sessionen zur Sprache.