Gesprächsgruppe zum Thema Brustkrebs Die Krebsliga Zentralschweiz veranstaltet eine weiter Gesprächs- und Informationsrunde für Brustkrebs-Erkrankte.

(pd/kük) Die Krebsliga Zentralschweiz bietet eine Informations- und Gesprächsgruppe für Frauen ab 50 an, die an Brustkrebs erkrankt sind (Ausgabe vom 18. Januar). «Im Austausch untereinander erhalten Sie Unterstützung zum Umgang mit der eigenen Erkrankung», heisst es in einer Mitteilung der Krebsliga. Das nächste Treffen findet am 25. Februar, um 17.30 Uhr an der Löwenstrasse 3 in Luzern statt. Interessierte können sich noch bis und mit 20. Februar für das Treffen anmelden. Telefonisch unter 041 210 25 50 oder per E-Mail an die Adresse info@krebsliga.info.