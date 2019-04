Gesucht: LZ-Jasskönig an der Luga Die «Luzerner Zeitung» und ihre Regionalausgaben laden am 29. April zum 3. LZ-Jass an der Luga. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von über 10'000 Franken.

Ist beliebt: LZ-Jass an der Luga. (Bild: Claudia Surek)

(rem) Am 29. April findet in der Messe Luzern im Foyer der Hallen 1/2, in der Galerie im 1. Obergeschoss der 3. LZ-Jass statt. Und das ist der Ablauf:

Schieber (ohne «Wyys»/Stöck») nach den gängigen Regeln mit zugelostem Partner.

4 Passen (ohne Streichresultat)

Standblattausgabe ab 12 Uhr, Jassbeginn 13.30 Uhr

Der Einsatz beträgt 10 Franken, es ist keine Voranmeldung möglich.

Die Teilnehmerzahl ist auf 200 Jasser begrenzt.

Zu gewinnen gibt es einen Reisegutschein im Wert von 1500 Franken von Lohri-Reisen, ein Gutschein des Hotels Schweizerhof Luzern, E-Paper-Halbjahresabos der «Luzerner Zeitung» oder einer ihrer Regionalausgaben, SBB- und Zentralbahn-Tageskarten sowie weitere Preise von Eichhof und der Messe Luzern. Alle Teilnehmer erhalten einen Preis. Die Preissumme beläuft sich auf über 10'000 Franken.