Getränke statt Hausbesetzer-Parolen: Bei der Villa Musegg in der Stadt Luzern gibt es neu eine Buvette Im April des nächsten Jahres wird im Aussenbereich der Villa «Auf Musegg 1» ein Gartencafé eröffnet. Schon in diesem Sommer gibt es dort zwei Anlässe.

Beim ehemals besetzten Villa Musegg soll es ab 2021 ein Sommercafé geben.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. April 2018)

(spe) Der Aussenbereich der Villa «Auf Musegg 1» in der Stadt Luzern wird bis zur Gesamtsanierung zwischengenutzt. Den Zuschlag für ein Gartencafé erhielten Sarah Lämmli und Younes El Kinani, wie die Stadt Luzern am Montag mitteilte. Lämmli und El Kiani führen seit 2019 das Restaurant Majorelle im Himmelrich in Luzern. Die Stadt hatte «aufgrund der zeitlich eingeschränkten Betriebsphase von einem bis maximal vier Jahren» einen Betreiber im Einladungsverfahren gesucht.

Die Buvette «Bistro mes amis» wird jedoch wegen der Coronapandemie nicht wie ursprünglich geplant diesen Sommer den Betrieb aufnehmen, sondern erst im April 2021. Am 15. August und 12. September 2020 finden bei der Villa aber bereits Anlässe statt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Damit wollten sich die Betreiber der Nachbarschaft, dem Quartier und der Luzerner Bevölkerung vorstellen. Der Betrieb der Buvette ist vorerst befristet bis Ende der Sommersaison 2021.

Wohnraum, Café und Shop nach der Sanierung

Der Stadtrat will die 1867 erbaute Villa sanieren, um sie für Wohnzwecke zu vermieten und das Erdgeschoss mit den zwei grossen Räumen und der gedeckten Terrasse öffentlich zugänglich machen. Die Totalsanierung soll 2023 starten. Die Erfahrungen aus der Zwischennutzung sollen in die Überlegungen zum Betrieb des gastronomischen Angebots im Rahmen der definitiven Nutzung einfliessen, so die Stadtverwaltung weiter. Der Betrieb eines Cafés soll nach der Gesamtsanierung öffentlich ausgeschrieben werden. Daneben soll es dereinst einen Informationsbereich zur Museggmauer und zum Quartier Luegisland sowie einen kleinen Laden für den Verkauf Zentralschweizer Produkte geben. Veranstaltungen, Quartieranlässe oder Ausstellungen sollen ebenfalls möglich sein.

Aktuell wird das Erdgeschoss noch durch die Timeout-Klasse der Volksschule genutzt. Die Villa ist seit 1965 Eigentum der Stadt Luzern und im kantonalen Bauinventar als schützenswert eingestuft.