Geuensee 16-Jährige wird auf Fussgängerstreifen angefahren und verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen ist in Geuensee eine Fussgängerin verletzt worden. Die Unfallursache wird abgeklärt.

Die Frau wurde am Montagmorgen um kurz vor 7 Uhr auf einem Fussgängerstreifen im Gebiet Postmatte von einem Auto angefahren. Der Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt, schreibt sie in einer Mitteilung. Die verletzte Frau wurde von einem Rettungshelikopter in das Spital gebracht. Die Strasse musste vorübergehend gesperrt werden. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen im Morgenverkehr. Im Einsatz stand die Feuerwehr Region Sursee. (fmü)