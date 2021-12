Geuensee Kommission entscheidet künftig über Einbürgerungen Die Geuenseer Gemeindeordnung wird revidiert. Zudem hat die Gemeindeversammlung das Budget 2022 genehmigt.

Die Gemeindeversammlung hat am Mittwochabend mehrere Änderungen an der Geuenseer Gemeindeordnung vorgenommen. So soll erhält die Bürgerrechtskommission neu die Entscheidungskompetenz für Einbürgerungen. Grund für diese Änderung ist auch die Pandemie: Gemeindeversammlungen mussten abgesagt werden, aber anders als andere Geschäfte können Einbürgerungen nicht an der Urne entschieden werden.

Eine weitere Änderung betrifft die Ausgabenkompetenz des Gemeinderats. Er kann künftig über Beträge bis 500'000 statt wie bisher 300'000 Franken entscheiden, ohne einen Sonderkredit einzuholen. Weiter hat die Gemeindeversammlung das Budget 2022 genehmigt. Dieses sieht ein Minus von rund 92'000 Franken vor. Zudem sprach sie einen Sonderkredit über 890'000 Franken für die Sanierung des Friedhofs. (dlw)