Weltcup in Adelboden Er tüftelt mehr und fährt schneller: Marco Odermatt und die Schraubstöcke seines Vertrauens

Die Erwartungen sind vor dem Riesenslalom-Klassiker in Adelboden gewohnt gross. Im besten Fall soll erstmals seit 2008 wieder ein Schweizer Sieg her. Marco Odermatt ist der Topfavorit. In diesem Winter reifte der Nidwaldner zum Siegfahrer. Das liegt auch an seinen Schuhen.