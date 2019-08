Baubeginn für die Umgestaltung und Erneuerung des A14-Anschlusses Gisikon-Root

Am Montag, 26. August, starten die ersten Bauarbeiten des Projekts zur Umgestaltung und Erneuerung des A14-Anschlusses Gisikon-Root. Der Kanton Luzern und das Bundesamt für Strassen (Astra) sanieren in einem gemeinsamen Projekt den Autobahnanschluss und den Knoten Tell bis Ende 2021.