Gleich zwei Motorradunfälle im Morgenverkehr in Luzern und Rothenburg In der Stadt Luzern und in Rothenburg kam es am Freitagmorgen zu zwei Motorradunfällen. In beiden Fällen mussten die Töfffahrer ins Spital gebracht werden.

(pjm) Am Morgen um 6.45 Uhr kam es auf der Baselstrasse in der Stadt Luzern zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Motorrad. Der 22-jährige, vom Seetalplatz kommende Motorradfahrer, drosselte seine Geschwindigkeit, um vom Einspurstreifen auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Ein hinter ihm fahrender Lieferwagen konnte nicht rechtzeitig bremsen und prallte in das Motorrad. Der Motorradfahrer wurde später vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Laut einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 10'000 Franken.

Die 21-jährige Fahrerin kollidierte mit einem am Fahrbahnrand gelegenen Baumstrunk. Bild: Luzerner Polizei

Zur selben Zeit kam es auch in Rothenburg zu einem Motorradunfall. Die 21-jährige Lenkerin verlor auf der Chlewaldstrasse in Richtung Eschenbach in einer Linkskurve aus ungeklärten Gründen die Kontrolle und kollidierte gegen einen Baumstrunk. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, wurde sie beim Aufprall einige Meter durch die Luft geschleudert. Auch sie wurde ins Spital eingeliefert.