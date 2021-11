Gleichberechtigung Ehemann soll in der Luzerner Steuererklärung nicht mehr zuerst genannt werden In der Steuererklärung wird bei verheirateten Paaren der Mann zuerst genannt. Ein Vorstoss von Grünen-Kantonsrätin Rahel Estermann will das ändern. Die Regierung beantragt, das Postulat für erheblich zu erklären.

Für viele Luzernerinnen und Luzerner sei es ein jährlich wiederkehrendes Ärgernis, schreibt Grünen-Kantonsrätin Rahel Estermann in ihrem Postulat. Nämlich der Umstand, dass bei verheirateten Paaren in der Steuererklärung standardmässig der Ehemann zuerst genannt wird. Estermann fordert darum, dass Ehepaare selber bestimmen können, wer im Steuerformular zuerst genannt wird.

Der Regierungsrat beantragt nun dem Kantonsrat die Erheblicherklärung des Postulats. «Die Dienstelle Steuern ist sich der Gleichbehandlungsproblematik längst sehr bewusst», schreibt er in seiner Antwort. So verwende man seit mindestens 2008 in Formularen und Publikationen eine geschlechtergerechte Sprache. Das Anliegen von Estermann sei bereits in die «Erneuerungsplanung der Steuerapplikation» aufgenommen.

In der Steuererklärung sind verheiratete Frauen nur das Anhängsel ihres Ehemannes.

Anpassung dauert wohl noch mindestens fünf Jahre

Die vom Kanton Luzern und seinen Gemeinden verwendete Steuerverwaltungssoftware NEST werde im Verbund mit 13 anderen Kantonen laufend weiterentwickelt und erneuert, heisst es in der Antwort weiter. «Dabei soll die Steuerdossierführerschaft bei Verheirateten, die sich noch am traditionellen, aber nicht zutreffenden Familien- und Rollenbild orientiert, überarbeitet werden. Dem Ehemann soll nicht mehr automatisch die Steuerdossierführerschaft zukommen», schreibt die Regierung.

Jedoch bedinge dieser Schritt «weitreichende Softwareanpassungen» nicht nur in der Kernsoftware selber, sondern auch in «allen anknüpfenden Umsystemen», heisst es. «Durchgängige Anpassungen in dieser gesamten Systemlandschaft sind hochkomplex, brauchen zeitlichen Vorlauf und werden sinnvollerweise organisatorisch und finanziell mit einem gemeinsamen Vorgehen der mitbeteiligten Kantone umgesetzt», so die Regierung. Es werde angestrebt, die Anpassungen auf die Steuerperiode 2026 sicherzustellen.