Gleichstellung Stadt Luzern: Jetzt soll die Finanzpolitik gendergerecht werden Inwiefern kommen öffentliche Gelder Männern oder Frauen zugute? SP, Grüne und GLP fordern, dass dies in Luzern ausgewiesen wird. Im Ausland kennt man das Konzept bereits.

Die Stadt Luzern soll aufzeigen, wie sie ihre finanziellen Mittel auf die jeweiligen Geschlechter verteilt. SP, Grüne und GLP fordern den Stadtrat mit einer Motion auf, das sogenannte «Gender Budgeting» einzuführen.

«Die Finanzentscheidungen, die immer auch politische Prioritätensetzungen bedeuten, sollten Männer und Frauen gleichberechtigt unterstützen»,

heisst es im Vorstoss, der aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Stadtparlament gute Chancen hat.

«Mit Gender Budgeting lässt sich feststellen und steuern, wie die Mittel verteilt werden und welche Wirkungen sie auf Frauen und Männer und auf das Geschlechterverhältnis haben», heisst es weiter. Es gehe nicht darum, «alle Mittel genau 50:50 zu verteilen, sondern diese bedarfsgerecht und gleichstellungsorientiert einzusetzen». Eine SP-Motion zu Gender Budgeting ist auch auf Bundesebene hängig. Die Landesregierung empfiehlt den Vorstoss zur Ablehnung. Eine Stellungnahme des Luzerner Stadtrats liegt noch nicht vor.

Nachteile bei Weiterbildungen oder Sparmassnahmen

Gender Budgeting ist kein neues Konzept. Mehrere europäische Städte oder auch die Republik Österreich wenden es seit Jahren an, wobei es unterschiedliche Ansätze gibt. Einige Beispiele:

München : Bei städtischen Fortbildungen zum beruflichen Aufstieg sind Frauen unterrepräsentiert. Analysen zeigten, dass Familienpflichten und Weichenstellungen für die Karriere oftmals auf dieselbe Zeit fielen und sich Teilzeitarbeit negativ auf das Erreichen einer Führungsposition auswirkte.

: Bei städtischen Fortbildungen zum beruflichen Aufstieg sind Frauen unterrepräsentiert. Analysen zeigten, dass Familienpflichten und Weichenstellungen für die Karriere oftmals auf dieselbe Zeit fielen und sich Teilzeitarbeit negativ auf das Erreichen einer Führungsposition auswirkte. Berlin : Es zeigte sich, dass öffentliche Spielplätze eher auf Buben ausgerichtet sind als auf Mädchen.

: Es zeigte sich, dass öffentliche Spielplätze eher auf Buben ausgerichtet sind als auf Mädchen. Freiburg im Breisgau: Die Stadt hat bei Sparmassnahmen errechnet, inwiefern Frauen stärker davon betroffen sind: Dies ist etwa beim ÖV der Fall, da Frauen diesen stärker nutzen. Auch Sparen bei der Kinderbetreuung wirkt sich stärker auf Frauen aus, da sie in der Folge zu Hause mehr leisten müssen.

Die Untersuchungen müssen sich nicht nur auf Geschlechter beziehen; auch ein Migrationshintergrund oder Unterschiede zwischen Jungen und Älteren können thematisiert werden.

Wird bei der Kinderbetreuung gespart, trifft dies vor allem Frauen. Symbolbild: Gaëtan Bally/Keystone

Gender Budgeting zeigt Ungleichheiten auf, garantiert aber noch keine Besserung. Die Wirtschaftsuniversität Wien kam 2016 zum Zwischenfazit, dass in Österreich die Zielsetzung oder die angestrebten Veränderungen den Akteuren oftmals unklar seien. Es würden keine oder kaum Ressourcen zur Verfügung gestellt, Daten seien zudem schwierig zu erheben. Auch in München wurden Verbesserungsmöglichkeiten erkannt und im Rahmen eines Gleichstellungsaktionsplans ab 2019 zusätzliche Mittel beschlossen. «Die Qualität der Ziele und Kennzahlen» müssten noch gesteigert werden, steht in einem Bericht der Münchner Gleichstellungsstelle. In der Luzerner Motion heisst es denn auch, dass Gender Budgeting kein einmaliger Vorgang sei, sondern erst im Verlauf der Zeit an Aussagekraft gewinne.

Basel führte den Ansatz nicht weiter

In der Schweiz hat Basel-Stadt im Rahmen eines Gender-Budget-Projekts die Budgets 2000, 2004 und 2007 nachträglich auf Ungleichheiten untersucht. Das Resultat wurde 2012 publiziert, seither hat Basel-Stadt den Ansatz nicht weiterverfolgt, heisst es beim Kanton. Wie gross der Zusatzaufwand wäre, um ein aktuelles Budget zu analysieren, könne man nicht abschätzen. Die Untersuchung zeigte, dass Frauen mehr Sozialgelder benötigten, weil sie im Alter eher auf Ergänzungsleistungen angewiesen waren. Männer verursachten etwas mehr Bildungskosten als Frauen, weil sie länger studierten.