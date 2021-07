GLP-Parteiaustritt Emmer Einwohnerrätin Monica Beckmann verlässt per sofort die GLP Im Parlament will sie weiter politisieren. Den Ausschlag für ihren Austritt gaben Äusserungen des Schweizer GLP-Präsidenten Jürg Grossen.

Monica Beckmann Bild: PD

«Pfleger, Betreuerinnen in Heimen, das Personal in Kitas und so weiter könnten zum Beispiel Sticker tragen, die zeigen, ob sie geimpft sind oder nicht.» Dieses Zitat von Jürg Grossen, Präsident GLP Schweiz, ist der Grund für den Austritt von Monica Beckmann, wie sie unserer Zeitung schriftlich mitteilt. Gelesen hatte sie das Zitat in der «Sonntags-Zeitung» vom 18. Juli. Sie hält dazu fest: «Mit dem ernsthaften Vorschlag einer optischen Kennzeichnung und Ausgrenzung von Menschen ist für mich definitiv eine Linie überschritten worden.» Die Emmer Einwohnerrätin tritt per sofort aus der GLP aus. Damit verliert die Partei ihren einzigen Sitz im Emmer Parlament.

Marco Buholzer, Präsident Sektion Emmen-Hochdorf, sagt dazu: «Ich wurde heute in meinen Ferien von dem Entscheid überrascht. Nun gilt es, diverse Gespräche zu führen und Lösungen zu finden. Aktuell sind wir noch nicht so weit.»

Bleibt die gemeinsame Fraktion mit den Grünen bestehen?

Wie sieht Beckmanns politische Zukunft aus? «Ich würde mein Amt als Einwohnerrätin gerne weiterführen. Dazu bin ich im Gespräch mit der Fraktion», sagt sie. Die GLP bildete in Emmen bisher mit den Grünen eine gemeinsame Fraktion. Aus persönlicher Sicht sagt Patrick Graf, Fraktionschef Grüne/GLP: «Es betrifft unsere Fraktionsgemeinschaft. Ich sehe jedoch keinen Grund, mit dem Austritt die Fraktionsgemeinschaft zu ändern. Die Namensgebung muss aber sicher angepasst werden. Diese Diskussion haben wir in der Fraktion jedoch noch nicht geführt.» Grundsätzlich ist es auch möglich, als Unabhängige zu politisieren, wie das Beispiel von Paul Jäger im Emmer Einwohnerrat zeigt.

Monica Beckmann konkretisiert ihre Enttäuschung über Grossens Aussage: «Diese Vision deckt sich in keiner Weise mit meiner Vorstellung für eine gemeinsame Zukunft unserer Gesellschaft und zeigt eine Haltung, die sich diametral zu den Werten verhält, für die ich stehe.» Sie erwarte von Führungsspitzen, und dazu gehöre auch Jürg Grossen, dass konstruktive Visionen entwickelt werden, die alle Bürgerinnen und Bürger mit einschliessen. Solche Äusserungen würden die Gesellschaft spalten, und das könne nicht das Ziel sein, so die Politikerin weiter. Sie schlägt vor, «die Bevölkerung durch das Betonen von Gemeinsamkeiten zu einen, mit empirischer Evidenz aufzuklären, sachbezogen zu argumentieren und ganz grundsätzlich den Bürgerinnen und Bürgern die Kompetenz zuzusprechen, selber entscheiden zu können».

Reaktionen auf ihren Austritt gab es bisher von Seiten der Parteikolleginnen und Kollegen noch keine, so Beckmann. Ausserhalb der Partei wurde der Austritt jedoch als «positiv» und «konsequent» aufgenommen. Der Entscheid sei voll und ganz verstanden worden, so Beckmann.

«Ich bin keine Impfgegnerin»

Die Gruppe «Mass-voll!» nahm das Grossen-Zitat als Anlass für eine Demonstration in Luzern. Was sagt Beckmann dazu? «Ich verstehe die Menschen. Sie wollen nicht nur ärgerlich zu Hause rumsitzen, sondern ihre Enttäuschung nach aussen tragen. Der sogenannte Abendspaziergang ist eine Möglichkeit dazu. Ich selber war aber noch nie dabei, war überhaupt noch nie an einer Demo. Und ich bin auch keine Impfgegnerin.» Das sei auch nicht der Anlass für ihren Austritt: «Mir geht es um eine grundsätzliche Haltung, wie man mit Andersdenkenden umgeht. Bei solchen Äusserungen frage ich mich, wo ist wohl die Grenze?»