Gnagi-Essen 2019: Drei Päpste besingen die Fasnacht

GNAGI-ZUNFT: Tausend Gnagi und «en Katarr»

Einmal im Jahr schnellt der Gnagi-Konsum in der Stadt Luzern in ungeahnte Höhen. Wohl über tausend Gnagi sind es an einem einzigen Abend, so am Montag beim traditionellen Männer-Gnagi-Essen der Gnagi-Zunft.