Kanton Luzern 27 Prozent mehr als im Vorjahr: Kollekte der Reformierten Kirchen beträgt rund 263’000 Franken Im vergangenen Jahr haben die zehn Reformierten Kirchgemeinden und acht Teilkirchgemeinden für unterschiedliche Hilfswerke und soziale Institutionen Geld gesammelt. Die Pandemie wirkte sich dabei nach wie vor aus.

Die Kollekte gehört zu einem Gottesdienst wie das Amen in der Kirche. Dass dabei einiges an Kleingeld zusammenkommt, zeigt die Auswertung der Reformierten Kirchen im Kanton Luzern. So betrug die Kollekte im vergangenen Jahr rund 263’000 Franken, wie der Synodalrat in einer Mitteilung festhält.

Das sind 27 Prozent mehr als noch 2020. Damals hatten sich die Corona-Schutzmassnahmen mit Platzzahlbeschränkungen und Zertifikatspflicht auf die Anzahl der Gottesdienstbesuchenden ausgewirkt. Die Pandemie sei aber auch im vergangenen Jahr zu spüren gewesen. So wurden 2019 bei der Kollekte 344’000 Franken verzeichnet.

Geld gesammelt haben die zehn Reformierten Kirchgemeinden und acht Teilkirchgemeinden für unterschiedliche Hilfswerke und soziale Institutionen. Angesichts der Umstände seien die 263’000 Franken «ein beachtliches Ergebnis».

Der Schutz der Schwachen und die Chancengleichheit seien kirchliche Kernwerte. «Mit der Kollekte zeigten die Gottesdienstbesuchenden auch in der Zeit der Pandemie ihre Solidarität mit benachteiligten Menschen aus nah und fern», so der Syndolrat. (lga)