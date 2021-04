Zentralschweiz Der grosse Osterservice: Alle Gottesdienste auf einen Blick An Ostern finden in den sechs Zentralschweizer Kantonen sowie im Freiamt zahlreiche Gottesdienste statt. Der Ostergottesdienst der drei Luzerner Landeskirchen wird im Fernsehen übertragen.

Römisch-katholisch

Hofkirche St.Leodegar: Do 20.00 Abendmahlsfeier, anschl. Übertragung in die Leonhardkapelle, Anbetung, Fr 8.00 Mette, 10.00 bis 13.00 offene Kirche, 15.00*, 19.00* Liturgie; Sa 8.00 Mette, 21.00*; So 6.00*, 8.00 Laudes, 8.30*, 9.45*, 11.00*, 16.00*, 17.15 Vesper deutsch, 18.00*; Mo 18.30. – *Reservation möglich: www.eventfrog.ch.

Jesuitenkirche: Do 17.30 Choralamt; Fr 10.00 Bussfeier, 15.00 Liturgie; Sa 21.00; So 7.00, 10.00, 11.30 ital., 15.00, 17.00; Mo 17.15.

Klosterkirche Wesemlin: Do 19.30; Fr 15.00 Liturgie; So 5.30, 10.00.

Peterskapelle: Do 12.12 Mittagsgebet, 17.30 Mass of the Lord’s Supper in English, 20.00 Passionslesung; Fr 10.00 Liturgia penitenziale in Italiano, 15.00 The Lord’s Passion in English; Sa 12.12 Mittagsgebet, 18.30 Easter Vigil in English; So u. Mo keine Gottesdienste.

St.Anton/St.Michael: Do 18.00* (St. Anton); Fr 15.00* (St. Anton); Sa 20.30*, 21.30* Lichtfeier (St. Anton); So 8.30*, 10.00* (St. Michael), 11.30* (St. Anton), *Reservationen möglich unter www.eventfrog.ch/kathluzern oder Tel. 041 229 99 99.

St.Johannes, Würzenbach: Do 19.00 Abendmahlsfeier; Fr 15.00 Liturgie, Sa 21.00; So 10.30.

St.Maria zu Franziskanern: Do 19.00 Abendmahlsfeier; Fr 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 Andachten zur Karfreitagsliturgie; Sa 20.30, 21.30 Andacht, 22.30 Andacht; So 9.00, 11.00.

Bruchmattkapelle: kein Gottesdienst (Umbau).

St.Karl: Do 18.00 (Chorraum); Fr 10.00 Kinderfeier (Pfarreizentrum), 10.00; Sa 19.30 bis 22.00 offene Kirche; So 10.00 mit Reservation 041 229 99 99.

St.Paul: Do 20.00 Abendmahlsliturgie; Fr 15.00 Liturgie; Sa 21.00; So 6.00, 8.00, 10.00; Mo 8.00, 10.00. (Reservationen empfohlen, www.eventfrog.ch/kathluzern.

Littau, Pfarrkirche: Do 19.00 Abendmahlsfeier, anschl. Nachtwache; Fr ab 10.00 Kreuzweg, 14.30 Liturgie; Sa 20.30 Kirchenvorplatz; So 10.00, 19.00 ital.; Mo 10.00.

Evangelisch-reformiert

Église française: Fr 10.00, C. Fuchs; So 10.00, C. Fuchs.

Kirche Weinbergli: Fr 10.00, S. Olbrich; So 10.30 Familien-GD, S. Olbrich.

Littau-Reussbühl: Fr 9.30, S. Klöti; So 9.30, S. Klöti.

Lukaskirche: Fr 10.00, M. Sahli; So 6.00, V. Sollberger.

Matthäuskirche: Do 19.00, E. Brandin; Fr 10.00, E. Brandin; So 10.00, M. Sahli.

Christkatholisch

Christuskirche Musegg: Do Zoom-Gottesdienst, Infos siehe www.christkatholisch.ch/luzern/online-gottesdienst; Fr 9.30 Liturgie, Pfr. A. Suter; Sa 20.30 Auferstehungsfeier, Pfr. A. Suter; So kein GD.

Römisch-katholisch

Gottesdienst für Menschen mit einer Hörbehinderung:

Aesch am See, St.Luzia: Fr 15.00 Liturgie; Sa 20.30 (alle mit Reservation).

Altishofen: Fr 14.30 Liturgie; Sa 20.00 Liturgie; So 10.00; Mo 9.00.

Ballwil, Pfarrkirche: Do 20.00, Fr 10.00 Dorfkreuzweg, 14.30 Liturgie; Sa 21.00; So 9.00; Mo 9.00.

Beromünster, St.Stephan: Do 19.30; Fr 10.15; Sa 20.30; So 10.15; Mo 9.00.

Stiftskirche St.Michael: Do 19.00; Fr 14.30; Sa 20.00; So 9.30, 19.30; Mo 9.00.

Bramboden, St.Antonius: Fr 15.00; So 10.30.

Buchrain-Perlen, St.Agatha: Do 18.30, Fr 10.00 Andacht (Kirche Perlen), 15.00 Liturgie; Sa 21.00; So 10.00 ökum. TV-GD (Tele 1), 10.45.

Büron, St.Gallus: Do 19.30 Abendmahlsfeier; Sa 20.30.

Buttisholz, St.Verena: Do 19.00 Abendmahlsfeier; Fr 10.00 Familien-GD, 14.30 Liturgie; Sa 21.00; So 10.15; Mo 10.15.

Dagmersellen, St.Laurentius: Do 19.30 Abendmahlsfeier; Fr 14.30 Liturgie (Kreuzbergkapelle); Sa 17.00 Kinderfeier (Arche), 19.30; So 10.15; Mo 10.15.

Dierikon, Dreifaltigkeit: Fr 10.00 Familien-GD; So 6.00 alle mit Anmeldung: www.pfarrei-root.ch.

Doppleschwand, St.Nikolaus: Fr 15.00; Sa 20.30; Mo 9.00;

Ebersecken: So 8.30.

Ebikon, St.Maria: Do 19.00; Fr 18.30; Sa 17.00 Kleinkinderfeier (Pfarrhausgarten), 21.00; So 9.30, 11.00; Mo 9.30.

Egolzwil-Wauwil: Fr 10.00 Andacht, 15.00 Liturgie; Sa 21.00; So 10.30.

Eich, Pfarrkirche: Sa 20.30; So 10.00.

Emmen, St.Mauritius: Fr 15.00: So 8.00, 9.45, 12.00 MCPL.

Emmenbrücke, St.Maria: Do 18.30, 20.00 ital., Fr 15.00 ital., 17.00 ital.; Sa 20.00, 22.00 ital.; So 8.30 ital., 10.00 ital.

Bruder Klaus: Do 19.30 Abendmahlsfeier; Fr 10.30 Kreuzweg, 15.00 Liturgie; Sa 21.00; So 10.00.

Entlebuch: Do 19.30; Fr 15.00; Sa 21.00; Mo 10.30.

Finsterwald: So 9.00; Mo 10.00.

Eschenbach, Pfarrkirche: Do 19.00; Fr 9.00 Meditation; Sa 20.00; So 10.30.

Klosterkirche: Do 18.00; Fr 15.00 Liturgie; Sa 20.30; So 9.00; Mo 9.00.

Escholzmatt, St.Jakob: Do 18.30 mit Abendmahl; Fr 15.00 Liturgie; Sa 21.00; So 9.00; Mo 10.30.

Ettiswil, Pfarrkirche: Do 20.00; Fr 9.00 und 10.00 Andacht (Alberswil Kastelen), 14.00 Liturgie; Sa 19.30; So 10.15; Mo 10.15.

Greppen, Wendelinskirche: Fr 19.30; Sa 18.00 Kinderfeier (Gemeinschaftsraum); So 5.00.

Grosswangen, St.Konrad: Do 19.00 Abendmahlsfeier; Fr 9.00, 9.45 und 10.30 Andachten, 15.00 Liturgie; Sa 21.00 Familien-GD; So 9.00; Mo 9.00.

Hasle: So 9.00.

Heiligkreuz: Do 19.30; Fr 10.00, 13.00; Sa 21.00; So 9.30; Mo 9.30.

Hellbühl, St.Wendelin: Do 9.00; Fr 10.00 Familien-GD mit Anmeldung; So 11.00 mit Anmeldung, www.pfarrei-hellbuehl.ch.

Hochdorf: Do 18.00, 19.30; Fr 19.15, 10.30, 14.30, 18.00 ital.; Sa 21.00; So 8.00, 10.30, 17.00 ital., 19.30; Mo 9.00.

Hohenrain: Do 18.00; Fr 14.00; Sa 20.00; So 9.15.

Inwil, St.Peter und Paul: Do 19.00; Fr 10.00, 14.00 Liturgie; Sa 21.00; So 10.30; Mo 10.30.

Kastanienbaum, Bruderklausenkirche

Kleinwangen: Do 17.30; Fr 9.30 Familienandacht, 10.30 Anbetungsstunde, 14.00 Liturgie; Sa 20.30; So 9.30.

Knutwil-St. Erhard, Pfarrkirche: Fr 10.00 Andacht für Familien (Kapelle), 14.00 Liturgie; Sa 21.00; So 10.00.

Kriens, St.Gallus: Do 20.00 Abendmahlsfeier; Fr 15.00 Liturgie; Sa 21.00; So 9.30, 11.00; Mo 9.30.

Bruder Klaus: Do 20.00 Abendmahlsfeier; Fr 18.30; Sa 21.00; So 9.30, 11.00.

Kapelle Fräkmünt: kein GD, Infos unter www.kapelle-fraekmuent.ch.

Langnau bei Reiden, Marienkirche: Do 19.00; So 9.00.

Luthern, Pfarrkirche: Sa 21.00; Mo 10.00.

Luthern Bad, Wallfahrtskirche: So 10.30.

Malters, St.Martin: Do 20.00 Abendmahlsfeier; Fr 15.00 Liturgie; Sa 16.00 Kinderfeier, 21.00; So 9.00, 10.15; Mo 9.00, 10.15.

Meierskappel: Fr 14.00; So 9.00.

Müswangen: Fr 10.00 Kinderkreuzweg; Sa 20.30 (alle mit Reservation).

Neudorf, St.Agatha: Fr 10.30; Sa 19.00; So 10.15.

Gormund, Wallfahrtskapelle: Do 19.30, Fr 15.00; So 8.00, 10.00; Mo 8.00.

Neuenkirch, St.Ulrich: Do 19.30; Fr 10.00 Kinderfeier, 14.30 Liturgie; Sa 21.00; So 9.00; Mo 9.00.

Nottwil, Pfarrkirche: Do 19.30; Fr 14.30 Liturgie; Sa 20.30; So 9.15; Mo 9.15.

Pfeffikon, St.Mauritius: Do 18.00; Fr 15.00; Sa 18.00; So 9.00.

Rain: Do 18.00 mit Erstkommunikanten, 19.30; Fr 10.00 Familienandacht, 14.00 Liturgie, Sa 20.30; So 10.00.

Richenthal, Pfarrkirche: Fr 15.00; Sa 20.30; Mo 9.00.

Rickenbach, St.Margaretha: Do 19.30; Fr 14.30; Sa 20.00; So 10.15, 17.00; Mo 9.00.

Rigi Kaltbad, Felsenkapelle: Fr 15.00 Klangmeditation; Sa 21.00; So 11.15.

Romoos: So 10.30.

Rothenburg, St.Barbara: Do 20.00; Fr 14.30; Sa 21.00; So 8.15, 10.00; Mo 10.00.

Root, St.Martin: Do 19.00 anschl. Nacht­wache; Fr 15.00 Liturgie; So 10.00 alle mit Anmeldung: www.pfarrei-root.ch

Kapelle Michaelskreuz: keine Gottesdienste von Oktober bis April.

Ruswil, Pfarrkirche: Do 20.00 Abendmahlsfeier; Fr 9.30, 10.00, 14.30 Liturgie; Sa 21.00; So 10.30; Mo 10.30.

Schenkon, Kapelle Namen Jesu: So 9.15, 10.30, alle mit Anmeldung.

Schlierbach, Rochuskapelle: Fr 9.00 Andacht, So 9.00.

Schongau, Pfarrkirche: Do 19.00; Fr 10.00 Kinderkreuzweg; So 10.00 (alle mit Reser­vation).

Schwarzenbach, Peter und Paul: Fr 9.00; Sa 20.30; So 9.00.

Schwarzenberg, St.Wendelin: Do 19.00 Abendmahlsfeier; Fr 14.00 Liturgie; Sa 17.00 Kinderfeier, 21.00; So 9.00.

Sempach Stadt, St.Stefan: Fr 14.00; Sa 21.00; So 5.30 (Kirchbühl), 10.00, 11.15.

Sursee, St.Georg: Do 18.00 Abendmahlsfeier, 20.00 Abendmahlsfeier, Fr 14.00 Liturgie, 15.30 Liturgie; Sa 20.30 Kurzfeier (Parkplatz Kloster, Sursee), 21.00 Kurzfeier (Martignyplatz, Sursee), 21.00; So 5.00, 9.00, 10.30, 19.30; Mo 9.00), alle mit Anmeldung.

Mariazell: Do 17.30 Abendmahlsfeier; So 8.00, 17.00 Rosenkranz; Mo 8.30, 17.30 Rosenkranz.

St.Urban, Klosterkirche: Do 19.00 mit Abendmahl; Fr 17.00 Liturgie; Sa 20.30; So 9.30.

Triengen: Do 19.30 Abendmahlsfeier; Fr 14.30 Liturgie; Sa 20.30; So 10.00; Mo 9.00.

Uffikon, Jakobus der Ältere: Do 18.00 Abendmahlsfeier; Sa 21.00; So 9.00.

Ufhusen, Pfarrkirche: Sa 21.00, So 6.00 ökum.

Vitznau, St.Hieronymus: Fr 9.00 Liturgie; Sa 20.30; So 9.00.

Werthenstein: Fr 15.00; Sa 20.00; So 9.00 alle mit Anmeldung.

Weggis, St.Maria: Do 19.00; Fr 10.00 Familienkreuzweg, 15.00 Liturgie; Sa 21.00; So 9.30.

Wiggen, Marienkirche: Fr 9.30 Liturgie; So 10.30.

Willisau, Pfarrkirche St.Peter und Paul: Do 19.30 Familien-GD; Fr 15.00 Liturgie; Sa 21.00; So 10.00, 17.00 Albanermission; Mo 10.00.

Winikon-Reitnau-Attelwil: Do 18.00 Abendmahlsfeier; Fr 10.30 Kreuzwegandacht; Sa 20.30; So 10.30.

Evangelisch-reformiert

Adligenswil: So 6.00 liturgische Morgenfeier, Pfrn. U. Parr-Gisler.

Buchrain, ref. Begegnungszentrum: Fr 17.00, C. Görtzeb; So 10.00, C. Görtzen.

Dagmersellen: Fr 9.30, Pfrn. Ch. Surbeck; So 9.30, Pfr. D. van Welden.

Ebikon, Jakobuskirche: Fr 10.00 mit Abendmahl, T. Steiner; So 10.00 mit Abendmahl, T. Steiner.

Emmenbrücke, Meierhöfli: Fr 9.30, Z. Smolenicki; So 9.30, A. Baumann.

Escholzmatt: Fr 10.00 mit Abendmahl, Pfr. M. Horni; So 10.00 mit Abendmahl (ref. Kirche Schüpfheim), Pfr. M. Horni, 19.00 mit Abendmahl (kath. Kirche Sörenberg), Pfr. M. Horni.

Gunzwil: Fr 10.00 (ref. Kirchenzentrum), Pfr. L. Schilt.

Hochdorf, ref. Kirche: Fr 10.10, Pfrn. M.-L. Blum; So 5.30 Pilgern in der Morgendämmerung (Parkplatz kath. Kirche Hildisrieden), 10.10, Pfrn L. Hochuli (www.reflu/hochdorf).

Horw: Fr 10.00 mit Abendmahl, Pfr. J. Oesch, mit Anmeldung; Sa 20.00 mit Abendmahl, Pfr. J. Oesch, mit Anmeldung.

Hüswil: Fr 9.30, Pfr. Th. Heim; So 6.00 (Pfarrkirche Ufhusen), Pfr. Th. Heim, 9.30 musikalischer GD, Pfr. Th. Heim.

Kriens, Johanneskirche: Fr 10.00, P. Willi; Sa 21.00, K. Däppen; So 10.00 Familien-GD, K. Däppen.

Malters, Mirjam Kirche: Do 19.00 Teilete, M. Paulin; Fr 10.00, M. Paulin; So 10.00, M. Paulin.

Meggen: Fr 10.00, Pfrn. S. Wey; So 10.00, Pfr. F. Gloor.

Reiden und Umgebung: So 6.00, Pfrn. B. Ingold.

Rigi-Kaltbad: Fr 17.00, T. Widmer.

Rothenburg, Burghügel: Sa 17.00, A. Baumann.

Sursee: Fr 16.30 musikalischer GD, Pfr. U. Walther, 18.00 musikalischer GD, Pfr. U. Walther; Sa 20.00, Pfr. A. Kornfeld; So 10.00, Pfr. T. Leuenberger.

Vitznau: Fr 9.15, T. Widmer; Sa 20.30 ökum.; So 9.15, T. Widmer.

Weggis: Fr 10.15, T. Widmer; So 10.15 T. Widmer.

Willisau: Fr 9.30, Pfr. U. Tatjes; So 6.30 mit Abendmahl und Segnung, Pfr. U. Tatjes, 9.30 mit Abendmahl, Pfr. U. Tatjes.

Wolhusen: Fr 9.30, Pfr. W. Kuhlmann; So 9.30, Pfr. W. Kuhlmann.

Andere Kirchen

THE INTERNATIONAL CHURCH OF LUCERNE Luzern (Zähringerstrasse 7): Interdenomi­national worship services, every Sunday, at 10.30 a.m. with creche and Sunday school. All are welcome. Paul Houiellebecq, Tel. 041 2402964.

HEILSARMEE Luzern (Bruchstrasse 59): So 10.00.

EVANGELISCHE STADTMISSION: Luzern (St.-Karli-Strasse 13): So 9.30 spezieller Gottesdienst, Kinderprogramm und Hort.

EVANGELISCHES GEMEINSCHAFTSWERK (EGW) Ruswil: Fr 9.30 mit Abendmahl, Hort und Sonntagschule, M. Stalder; So 9.30 mit Hort und Sonntagschule, E. Zwygart.

FREIE EVANGELISCHE GEMEINDEN Horw/Kriens (Mattenhof Kriens): So 10.00 mit Kinder­programm (www.feg-kriens.ch).

Emmen (Mooshüslistrasse 24): So 9.30 mit Kinderprogramm, (www.feg-emmen.ch).

Hochdorf, Aula Avanti: Fr 19.00, So 10.00.

Freikirche Entlebuch (Haus Soldanella): So 9.30 Familien-GD.

CHRISCHONA-GEMEINDE Sursee: So 8.30 Andacht, 10.30 mit Anmeldung, Kinderprogramm und Livestream (www.chrischona-sursee.ch), Chr. Schmitter.

MARKUSKIRCHE Luzern (Haldenstrasse 31): Fr 10.00 mit Abendmahl. Livestream und Kinderprogramm; So 10.00 mit Livestream und Kinderprogramm (www.markuskirche.ch).

GEMEINDE FÜR CHRISTUS (Rotseehöhe 17): Fr 9.45 mit Abendmahl; So 13.45 Familien-GD (www.gfc-luzern.ch).

MUSTARD SEED CHAPEL INTERNATIONAL Littau (Grossmatte 7): Sunday service 10.00–12.00; Contact: Tel. 079 765 89 75.

CHRISTLICHES ZENTRUM ZOLLHAUS/CHARISMATIC CHURCH Luzern (Zollhaus­­-strasse 5): Fr 10.00 mit Livestream und Anmeldung auf www.czz.ch; So 10.00 Livestream um Anmeldung auf www.czz.ch.

FREIKIRCHE DER SIEBENTEN-TAGS-­ADVENTISTEN Luzern (Wesemlinrain 7): Sa 9.30 bis 10.30, Bibel­gespräch, 10.30 bis 11.30 Predigt.

VINEYARD Luzern (Stiftung Rodtegg, Gebäude SH, Rodteggstrasse 3, Luzern): (www.vineyard-luzern.ch).

VINEYARD Sursee (Focus Hotel, Industrie- str. 3): kein Gottesdienst (www.vineyard-sursee.ch).

MAZEDONISCH-ORTHODOXE KIRCH­GEMEINDE Triengen, HL. Naum Ohrider, Gisler- strasse 9: So 10.00.

CHRISTENGEMEINSCHAFT Ebikon (Kunstkeramik, Luzernerstrasse 71): Fr 9.30; Sa 9.30; So 9.30: Mo 9.30.

KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE Luzern (Matthofstrand): So 9.00, 10.20 Sonntagsschule.

ICF (INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP) Luzern-Kriens (Kino Broadway): So 10.30, Hort.

GEMEINDE CHRISTI Luzern (Obergrundstrasse 44): So 10.00.

ANGLICAN CHURCH IN CANTON ZUG Zug (Reformed Church Alpenstrasse): Family services in english with sunday school, 2nd and 4th Sunday of the month, 5.30 p.m., Info: Tel. 041 780 25 33.

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE Luzern (Mozartstrasse 13): So 9.30.

Römisch-katholisch

Allenwinden, St.Wendelin: Do 19.30; Fr 9.00; Sa 20.15; So 10.00.

Baar, St.Martin: Do 16.00 ital., 19.30 mit Übertragung des Allerheiligsten in die St. Anna-Kapelle; Fr 10.00 Familien-GD, 15.00 Liturgie, 17.30 Sexta-Feier Santa, port.; Sa 9.00 Laudes e Confessione, 16.00 Note di Pasqua, 21.00 Osternachtsfeier, 23.30 Osternachtsfeier kroat.; So 8.00, 9.15 port., 10.45 (auch Livestream); Mo 9.30 ital.

– St.Thomas, Inwil: Do 18.00; Fr 16.30 ital.; Sa 21.00 Familien-GD; So 9.30 (auch Livestream), 11.00 Albaner-Mission. – St.Anna: Do 17.00 Adorazione; Fr 9.00 Preghiera mattutina.

Walterswil: Sa 20.30 Osternachtsfeier; So 9.30.

Cham, St.Jakob: Fr 10.00 Kreuzweg, 14.00 Liturgie, 21.00; So 9.00, 10.30, 12.00; Mo 9.00, 10.30. Risch, St.Verena: Fr 14.00; Sa 20.30; So 10.30

Holzhäusern, Kapelle St.Wendelin: Sa 17.00.

Menzingen, Pfarrkirche: Do 19.30 Abendmahlsfeier; Fr 10.15 Familienkreuzweg, 15.00 Liturgie; Sa 20.30; So 8.45 (Kirche Finstersee), 10.15, 11.30; Mo 10.15.

Morgarten: So 8.45.

Neuheim: Do 18.00; Fr 10.15; Sa 20.30; So 10.15.

Niederwil, St.Mauritius: kein Gottesdienst.

Oberägeri: Do 19.30; Fr 15.00 Liturgie; Sa 20.30, 22.30 Meditation; So 10.00, 10.30 Familienfeier (Pfarreizentrum), 11.30; Mo 9.00.

Rotkreuz: Do 19.00; Fr 14.00; Sa 20.30; So 10.15; Mo 10.15.

Walchwil, St.Johannes: Do 20.00 mit Abendmahl; Fr 15.00 Liturgie; Sa 21.00; So 10.00.

Evangelisch-reformiert

Ägeri: Fr 10.00, Pfrn. C. Bandixen; So 6.00, Pfr. E. Bandixen, 10.00, Pfr. E. Bandixen.

Baar: Fr 9.30, Pfrn. V. Stähli, 11.00, Pfrn. V. Stähli; Sa 21.00 (Pfarreiheim St. Martin), Pfr. M. Bieler; So 9.30, Pfr. M. Bieler, 11.00, Pfr. M.Bieler.

Cham: Fr 10.00, Pfr. M. Sohn-Raaflaub; Sa 20.30, Pfr. M. Sohn-Raaflaub; So 10.00, W. Albrecht.

Hünenberg: Do 8.30, Pfrn. A. Kellenberger; Fr 10.15, Pfrn. A. Kellenberger; So 10.15, evtl. auch 11.00, (vor ref. Kirchenzentrum), Pfrn. A. Kellenberger; Mo 10.15, Pfrn. A. Kellenberger (alle mit Anmeldung: https://refhuenenberg.church-events.de).

Menzingen: Fr 9.30, Pfr. H.– J. Riwar; So 9.30, Pfrn. B. Baumann.

Rotkreuz: Fr 10.15, Pfrn. C. Boldt; So 10.15, Pfrn. C. Boldt.

Steinhausen: Fr 10.15, Pfr. H. Kuhns; So 6.00, Pfr. Chr. Wermbter, 10.15, Pfr. H. Kuhns (alle mit Anmeldung; https://refsteinhausen.church-events.de).

Walchwil: Fr 10.15, Pfr. Chr. Baumann; So 10.15, Pfrn. I. Schwyn.

Zug: Fr 9.30, Pfrn. I. Schwyn; Sa 9.30 Kinderfeier; So 6.00, Pfrn. B. Baumann, ab 9.00, ref-zug.ch, Pfr. H.– J. Riwar, 9.30, Pfr. A. Haas.

Römisch-katholisch

Arth, St.Georg und Zeno: Do 19.00 mit Abendmahl; Fr 14.30 Liturgie; Sa 21.00 Liturgie; So 10.00; Mo 10.00.

Einsiedeln, Klosterkirche: Do 19.00 Abendmahlsfeier; Fr 16.00 Liturgie; Sa 20.30; So 9.30 Pontifikalamt, 11.15 Pilgermesse, 16.30 Pontifikalvesper (Anmeldung: www.kloster-einsiedeln.ch).

Ibach, Pfarrkirche: Do 19.30, anschl. verschiedene Betstunden; Fr 10.00 Familien-GD, 15.00 Liturgie, 19.30 Andacht; Sa 21.00 mit Anmeldung; So 9.00 mit Anmeldung, 10.00 Kleinkinderfeier (Pfarrheim), 10.30 mit Anmeldung, 19.30 mit Anmeldung; Mo 10.00.

Ingenbohl-Brunnen, Theresienkirche:Sa 17.30; So 18.00. –Kapelle Alterswohnheim: kein Gottesdienst.– Pfarrkirche: Do 19.30; Fr 15.00; Sa 21.00; So 9.30, 11.00; Mo 10.00.

Küssnacht am Rigi: Do 19.30 mit Abendmahl; Fr 10.00 Karfreitagsspiel (Grosser Saal Zentrum Monséjour), 10.00 Kreuzwegandacht (Pfarrkirche), 15.00 Liturgie; Sa 20.30; So 9.30, 11.00; Mo 9.30 alle Gottesdienste mit Reservation (Liste in der Kirche).

Merlischachen: So 9.30 mit Reservation (Liste in der Kirche).

Oberarth, Marienkapelle, Pfarrei Maria ­Imma­­culata: Fr 19.30 Amt; So 9.30 Amt, 19.00; Mo 9.00 Amt.

Rigi Klösterli: Do 14.55; Fr 9.40 Kreuzweg­andacht, 15.00 Liturgie; So 9.40; Mo 9.40.

Rigi Kulm: kein Gottesdienst.

Schwyz, St.Martin: Fr 15.00 Liturgie, ab 16.00 Kreuzverehrung, 17.30 bewegter Karfreitag; Sa 14.00 – 17.00 Kleinkinderfeier (offene Kirche), 20.30 Liturgie mit Tel. Anmeldung 041 818 61 10; So 9.00 mit Tel. Anmeldung, 10.30 mit Tel. Anmeldung; Mo 10.30.

Ka­pelle Rickenbach: kein Gottesdienst. – Aufiberg: Fr 9.30 Kreuzwegandacht mit Predigt; So 9.30; Mo 9.30. – Haggen­egg: kein Gottesdienst. – Ried­kapelle: Mo 9.30. – Alters­zentrum Acherhof/Acherhof­kapelle: nur für Bewohner. – Spital­kapelle Schwyz: kein Gottesdienst. – Kapuziner­kloster: So 8.00; Mo 8.00. – ­Frauen­kloster St.Peter: Fr 11.00 Kreuzwegandacht, 15.00 Liturgie; Sa 20.00; So 8.00, 16.30 Rosenkranz; Mo 8.00, 16.30 Rosenkranz. – St.-Josefs-­Klösterli: Fr 15.00 Offizium, Kommunion; Sa 20.00; So ab 9.00 Anbetung, 16.45 Rosenkranz, 17.15; Mo ab 9.00 Anbetung, 16.45 Rosenkranz, 17.15.

Evangelisch-reformiert

Arth-Goldau, Kirchgemeindehaus: Fr 10.00, Pfr. U. Heiniger; So 10.00 Pfr. U. Heiniger.

Küssnacht: Fr 10.00, Pfrn. S. Tschümperlin; Sa 21.00; So 6.30, 10.00 Familien-GD, Pfr. C. Fischer.

Brunnen-Schwyz: Fr 10.00 (Brunnen) mit Abendmahl, H. Schüssler, 17.30 (Start Schwyz) ökum. Kreuzweg, Pfr. H. Schüssler; So 10.00 (Schwyz) mit Abendmahl und Verabschiedung S. Wagner, Livestream (mit Anmeldung: 076 505 07 45).

Römisch-katholisch

Altdorf, Bruder Klaus: Do 19.30; Fr 20.00 Kreuzwegandacht; So 17.00, 19.00; Mo 19.00. St.Martin: Do 18.00; Fr 13.30 Kinderfeier, 15.00 Liturgie; Sa 21.00; So 10.00; Mo 10.00. Frauenkloster, St. Karl: So 7.30. St.Josef: Do 20.00; Fr 10.00, 15.00; Sa 20.00; So 9.00; Mo 9.00.

Eggberge: So 9.30.

Amsteg, Pfarrkirche: Fr 10.00; So 10.00; Mo 8.30.

Andermatt: Do 18.30; Fr 9.00, 15.00; Sa 21.00; So 9.00; Mo 9.00. Seniorenzentrum Ursern: Fr 16.30; So 10.30.

Attinghausen: Do 19.00; Fr 15.00, 19.00 Kreuzwegandacht; Sa 21.00; So 9.00, 19.00; Mo 9.00.

Bauen, Pfarrkirche: Fr 15.15; So 19.15.

Bristen, Pfarrkirche: Do 20.00; Fr 10.00, 15.00; Sa 21.00; So 19.00.

Bürglen, St. Peter und Paul: Do 19.00; Fr 9.00, 10.30 Passionsspiel, 15.00, 19.00; Sa 17.00 Familien-GD, 20.30; So 9.00, 19.00; Mo 9.00. – Kapelle Riedertal: Mo 10.30.

Erstfeld, Pfarrkirche: Do 19.00; Fr 9.30, 11.00, 15.00; Sa 21.00; So 9.30, 19.00; Mo 9.30. – Jagdmattkapelle: kein Gottesdienst. – Betagtenheim: Do 16.00.

Flüelen, Pfarrkirche: Do 18.00; Fr 15.00; Sa 21.00; So 9.30. Alterspension Seerose: Sa 18.00. Pflegezentrum Urnersee: Fr 10.00; So 10.00; Mo 9.30.

Göschenen, Pfarrkirche: Do 18.30; Fr 14.30; Sa 21.00; Mo 9.15.

Göscheneralp: So 11.00.

Gurtnellen Dorf: Fr 14.30; So 9.00.

Gurtnellen Wiler: Do 17.00; Fr 11.00; Sa 20.00.

Hospental: Do 18.00; Fr 17.00; Sa 19.00; So 10.30.

Intschi: kein Gottesdienst.

Isenthal, Pfarrkirche: Do 19.15; Fr 9.30, 14.00; Sa 20.00; So 9.00; Mo 9.30.

Meien: Fr 10.00; So 10.30.

Realp: Do 17.00; Fr 15.00; Sa 18.00; So 9.30.

Schattdorf, Pfarrkirche: Do 20.00, 21.45; Fr 14.30; Sa 20.30; So 9.30; Mo 9.30. – Haldikapelle: Fr 10.30; So 20.00.

Seedorf, Pfarrkirche: Do 17.45; Fr 9.30; Sa 21.30; So 10.30. – Kloster St.Lazarus: Do 19.00; Fr 15.00; Sa 8.00, 20.00; So 8.00; Mo 8.00.

Seelisberg, Pfarrkirche: Do 19.30; Fr 15.30; Sa 21.00; So 10.30. – Kapelle Maria Sonnenberg: kein Gottesdienst.

Silenen, Pfarrkirche: Do 19.00; Fr 15.00; Sa 21.00; So 8.30; Mo 10.00.

Sisikon, St.Josef: Do 19.15; Fr 15.00; Sa 19.15; So 10.00.

Spiringen: Do 19.00; Fr 9.00 Kinderfeier, 15.00 Liturgie; Sa 20.00; So 9.00; Mo 9.00. – Urnerboden: So 10.45.

Unterschächen: Do 19.30; Fr 14.30; Sa 19.30; So 9.00; Mo 9.00.

Wassen, Pfarrkirche: Fr 16.00; So 9.00.

Evangelisch-reformiert

Altdorf, ref. Kirche: Fr 10.00 mit Abendmahl, Pfr. P. Bigler; So 7.00 Pfr. P. Raich.

Andermatt: So 10.00 mit Abendmahl, Pfr. P. Raich.

Erstfeld, ref. Kirche: Fr 10.00 mit Abendmahl, Pfr. S. Jakab; So 10.00 mit Abendmahl, Pfr. S. Jakab.

Göschenen: Fr 16.00 mit Abendmahl, Pfr. S. Jakab.

Römisch-katholisch

Beckenried: Do 19.15; Fr 14.00; Sa 18.00, 20.45; So 9.00; Mo 9.00.

Buochs: Do 19.30; Fr 14.30; Sa 21.00; So 9.30, 11.00; Mo 19.30.

Büren: Fr 14.00; Sa 21.00; So 9.00, 10.30.

Niederrickenbach: So 10.30.

Dallenwil: Fr 10.30; Sa 20.30; So 10.30.

Wiesenberg: Fr 20.00; So 10.30.

Wirzweli: So 16.30.

Emmetten: Do 19.30; Fr 14.00; Sa 21.00; So 9.30.

Ennetbürgen: Do 19.30; Fr 15.00; Sa 17.00, 21.00; So 9.30.

Ennetmoos: Do 19.30; Fr 14.30; Sa 21.00; So 10.00.

Obbürgen: Do 19.30; Fr 14.30; Sa 20.00; So 9.00; Mo 9.00.

Stans: Fr 14.00; Sa 17.00, 21.00; So 9.00, 10.30; Mo 9.30. – Klosterkirche: So 17.00. – Kapuzinerkirche: Fr 7.00; So 6.30.

Stansstad: Do 18.00; Fr 14.30; Sa 21.00; So 10.30; Mo 10.30.

Kehrsiten: Fr 18.00; So 18.00.

Hergiswil: Do 18.00; Fr 15.00; Sa 18.00, 21.00; So 10.00; Mo 10.00.

Oberrickenbach: Do 19.30; Fr 15.00; Sa 21.00; So 9.00.

Wolfenschiessen: Do 19.30; Fr 14.30; Sa 20.30; So 9.00.

Evangelisch-reformiert

Stans: Fr 10.00 mit Abendmahl, Pfr. D. Flüeler.

Buochs: Fr 10.00, Pfrn. T. Basler-Zsebesi; So 10.00, Pfrn. T. Basler-Zsebesi.

Hergiswil: Fr 10.00, Pfr. U. Winkler; Sa 19.00, Pfr. U. Winkler; So 10.00, Pfr. U. Winkler.

Ennetbürgen, kath. Kirche: Sa 17.00 ökum. Familien-GD, Pfrn. T. Basler-Zsebesi.

Stansstad/Öki: So 10.00 mit Abendmahl, Pfr. D. Flüeler.

Römisch-katholisch

Alpnach: Do 19.30 mit Abendmahl; Fr 9.30 Liturgie, 17.30; Sa 21.00, 21.00 Kinder-GD (Pfarreizentrum); So 5.00, 9.30, 11.00 alle Gottesdienste mit Anmeldung; Mo 9.30 mit Kommunionspendung (ohne Anmeldung).

Engelberg, Klosterkirche: Do 20.00* mit Abendmahl; Fr 8.00 Trauermette 9.30 Buss-GD, 14.30* Liturgie; Sa 8.00 Trauermette, 21.00*; So 9.00*, 11.00* (*können nur per Ticketing besucht werden, www.kloster-engelberg.ch)

Kägiswil, Pfarrkirche: Do 18.00 mit Abendmahl; Fr 9.30 Kreuzweg für Familien; Sa 21.00; So 18.00.

Sarnen, Pfarrkirche: Do 19.00 mit Abendmahl, ab 20.00 Anbetung (Beinhaus); Fr 17.00 Familien-GD; Sa 21.00; So 10.00, 11.15. Frauenkloster St. Andreas: Do 19.00 mit Abendmahl; Fr 15.00 Liturgie; Sa 21.00; So 10.00; Mo 8.15. Kollegikirche: Fr 15.00 Liturgie; Sa 20.00; So 9.00. – Kapelle Kantonsspital: bis auf weiteres keine Gottesdienste. – Kapuzinerkirche: So 10.15; Mo 10.15. – Residenz am Schärme, Kapelle Haus ll: Do 15.30 mit Abendmahl; Fr 10.00 Andacht.

Stalden Schwendi: Do 19.30 mit Abendmahl, ab 20.30 Anbetung (alte Kirche); Fr 14.30 Liturgie; Sa 21.00; So 9.00.

Evangelisch-reformiert

Engelberg: Fr 10.00, Pfrn. R. Brechtbühl; So 10.00 Pfrn. R. Brechtbühl.

Römisch-katholisch

Abtwil, Pfarrkirche: So 9.00.

Aristau: Fr 15.00; So 10.45.

Auw: So 10.30.

Beinwil, St.Burkard: Fr 15.00; Sa 21.00; So 9.00.

Boswil, St.Pankraz: Fr 15.00; Sa 16.00 (Solino); So 9.00, 10.30.

Bünzen: Do 18.00; Fr 10.30; Sa 21.00.

Dietwil, Pfarrkirche: So 10.30.

Merenschwand: Do 19.30; Fr 10.00; Sa 21.00; So 9.00.

Mühlau, St.Anna: Sa 19.30.

Muri, Pfarrkirche: Do 19.30; Fr 10.00, 15.00; Sa 21.00; So 9.00, 11.00, 17.00 ital.; Mo 10.00 (Klosterkirche).

Oberrüti, Pfarrkirche: So 9.00.

Sins, Pfarrkirche: Sa 20.30; So 19.00.

Evangelisch-reformiert

Muri, ref. Kirche: Fr 10.00 mit Abendmahl, Pfrn. B. Lukoschus (Streaming auf www.ref-muri-sins.ch); So 6.30 Pfrn. B. Josef, 10.00 mit Abendmahl, Pfr. M. Rahn, 10.00 Kinderkirche, K. Wildli.

Sins, ref. Pfarramt: Fr 10.00 mit Abendmahl, Pfr. H. Hauenstein; So 10.00 mit Abendmahl, Pfr. H. Hauenstein.

Andere Kirchen

ANGLICAN CHURCH IN CANTON ZUG: Family services in the Reformed Church, Alpenstr., Zug, 2nd and 4th Sundays, 5.30 p.m. www.zuganglicanchurch.ch

EVANGELISCHE FREIKIRCHE ZUG, Zug (beim Bahnhof 5, Steinhausen): So 10.00 mit Hort.

EVANGELISCHE FREIKIRCHE CHRISCHONA (Umfahrungsstrasse 21, Schattdorf): So 9.30.

FREIE EVANGELISCHE GEMEINDEN

Stans (im Eichli 9): So 9.30 mit Kinder­programm.

Sarnen (Büntenpark, Industriestr. 2): So 9.30.

Ägeri (Gewerbestrasse 1, Unterägeri): So 9.45.

CHRISCHONA-GEMEINDE Brunnen (Bahnhofstrasse 44): So 9.30 mit Abendmahl, Kinderprogramm u. Follow-Me, Predigt J. Hauser.

Arth (Zugerstrasse 34): So 9.30 mit Kinder­programm.

CHRISTLICHER TREFFPUNKT

Nidwalden (Rotzbergstrasse 1, Stansstad): So 9.30, 11.00.

Zug (Zugerstrasse 64a, Baar): So 10.00. Info: www.ctz.ch.

FREIE CHRISTLICHE GEMEINDE: Rotkreuz (Prodega-Gebäude, Letten­strasse7): So 10.00.

FREIKIRCHE DER SIEBENTEN-TAGS-­ADVENTISTEN Treffpunkt Falken, Falkenweg 10, Baar: Sa 10.00; Info: baar.adventgemeinde.ch

ICF (INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP) Cham (Riedstrasse 13): So 10.30, 19.00.

Nach wie vor gilt eine 50-Personen-Regel bei Gottesdiensten und religiösen Veranstaltungen. Die Luzerner Landeskirchen feiern deshalb Ostern auch 2021 mit einem Fernsehgottesdienst am Ostersonntag. Übertragen wird er am Sonntag, 4. April um 10 Uhr auf dem Zentralschweizer Fernsehen Tele 1, inklusive Übersetzung in Gebärdensprache.

