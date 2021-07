Greppen Velofahrer prallt in Auto und begeht Fahrerflucht Auf der Kantonsstrasse von Küssnacht Richtung Weggis fuhr ein Mann auf einem Velo gegen ein Auto. Dabei entstand ein Sachschaden, der Fahrradfahrer wird nun gesucht.

Am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Kantonsstrasse von Küssnacht Richtung Weggis. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, fuhr ein Fahrradfahrer hinten rechts gegen ihr Auto, als sie Greppen in Höhe der Einmündung Sonnenstrasse erreichte. Dabei entstand ein Sachschaden am Auto.

Als sich die Autofahrerin um den Velofahrer kümmern wollte, fuhr er talwärts Richtung Küssnacht. Die Luzerner Polizei sucht nun den Betroffenen und mögliche Zeugen. Der Gesuchte trug einen auffälligen Rucksack mit einem Aufdruck der Zahl 23. Hinweise können unter der Telefonnummer 041 248 81 17 gemeldet werden. (rad)