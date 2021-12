Grossanlass Bitter: Bundesrat hebt Quarantäneliste auf – trotzdem bleibt es bei der Absage der Zentralschweizer Winteruniversiade Theoretisch könnte der Grossanlass mit rund 1600 Teilnehmenden wieder durchgeführt werden. Kam die Absage zu früh?

Das ist bitter für die Organisatoren der Winteruniversiade: Anfang Woche mussten sie den Grossanlass absagen, weil der Bund immer mehr Länder auf die Quarantäneliste setzte. Er wollte so verhindern, dass die neue Omikron-Variante rasch in die Schweiz kommt. Nun die Kehrtwende: Schon ab Samstag gilt die Quarantäneliste nicht mehr. Dafür müssen sich Einreisende doppelt testen – vor der Einreise und vier Tage danach.

Theoretisch könnte die Winteruniversiade mit rund 1600 Teilnehmenden also wieder durchgeführt werden. Doch einmal abgesagt, gibt es kein Zurück mehr. Das halten die Organisatoren auch in einer Medienmitteilung fest. «Bei einem Anlass dieser Grössenordnung sind tausende Personen involviert und die Vorbereitungsarbeiten werden minutiös geplant. Diese Arbeiten wurden am Sonntag nach der Absage gestoppt.»

«Entscheid war richtig»

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt Regierungsrat und OK-Präsident Guido Graf: «Es ist für alle Beteiligten sehr traurig, dass die Winteruniversiade nicht stattfinden kann.» Aufgrund der sich rasch entwickelnden Lage habe das Organisationskomitee einen Entscheid fällen müssen. Ist die Absage nun noch bitterer, weil sich zeigt, dass diese gar nicht nötig gewesen wäre? Graf: «Diese Frage stellt sich mir nicht. Unser Entscheid am vergangenen Wochenende war unter den gegebenen Umständen der einzig richtige.» Es habe damals keine Anzeichen gegeben, dass der Bundesrat die Quarantänepflicht für Einreisen aus Risikogebieten so schnell wieder aufheben werde.

Guido Graf verweist zudem auf die epidemiologische Lage in unserem Land, die sich weiter zuspitzt. «Auch vor diesem Hintergrund ist es heute richtig, dass die Winteruniversiade nicht stattfindet. Wir haben als Gastgeber Verantwortung für unsere Gäste, aber auch für die Bevölkerung.»