Grossaufgebot für die Musicalnacht in Ballwil Auf rund 60 Musikanten wächst das Ensemble der Musikgesellschaft Ballwil für das Jahreskonzert an. Darunter viele Ehemalige - und Neulinge.

(pd/uus) Das Phantom der Oper, Cats oder Jesus Christ Superstar – die Musikgesellschaft Ballwil widmet sich an ihren Jahreskonzerten den Klassikern des Musicals. Das Spezielle dabei: Im Grossaufgebot von rund 60 Musikanten sind auch viele Ehemalige vertreten und solche, die gar noch nie auf der Bühne standen. Leadsängerin Raya Sarontino wird die Zuhörer in die Welt der Musicals entführen. Die Krienserin stand schon für die Produktionen «Into The Woods» oder «West Side Story» auf der Bühne. Geleitet wird das für einmal als «Musicalgesellschaft Ballwil» auftretende Ensemble von Martial Kuhn.

Michael Oehen, Präsident der Musikgesellschaft verspricht ein «anspruchsvolles und unterhaltsames Konzertprogramm». Die «Musical Night» findet an den beiden Samstagen vom 6. und 13. April im Gemeindesaal Ballwil statt. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Platzreservationen können über diesen Link getätigt werden.