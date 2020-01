Grosser Drogeriemarkt zieht in die Luzerner Innenstadt Das ehemalige Vögele-Haus an der Hertensteinstrasse 50 mausert sich zum Einkaufszentrum und soll Ende März eröffnet werden. Nur für den zweiten Stock ist der Mieter noch unklar.

Das Gebäude Hertensteinstrasse 50 vor dem Umbau. (Bild: Pius Amrein, Luzern 5. Juli 2018)

Gut verhüllt. Dies gilt für das Gebäude an der Hertensteinstrasse 50 in Luzern. Nach wie vor. Die oberen Stockwerke sind eingerüstet, die Schaufensterfronten von weissen Bauwänden eingefasst. Und wer bei den Glastüren einen Blick ins Innere erhaschen kann, sieht leere Lokale. Immerhin: Plattenböden sind verlegt und teils neue Rolltreppen installiert. Trotzdem: Die Vorstellung fällt schwer, dass hier ab dem 26. März wieder Waren verkauft werden sollen. So zumindest lautet das vorgesehene Eröffnungsdatum der Eigentümerin Swiss Life. Deren Sprecherin Tatjana Stamm sagt dazu:

«Wir stehen mit den Mietern im Austausch.»

Feststeht immerhin, wer alles zu Letzteren gehören wird: Wie bereits bekannt, zieht Aldi Suisse mit einer Filiale ins Untergeschoss, wo bisher Ochsner Sport eingemietet war. Der Discounter hätte eigentlich bereits im letzten Herbst starten wollen, Im Sinne einer gemeinsamen Neueröffnung verschob man das Datum indes (wir berichteten). Ebenfalls bekannt ist die Rückkehr von Ochsner Sport, neu im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss, sowie des Modegeschäfts Tally Wejil, wie bisher im Erdgeschoss.

Der zweite grosse Neuzuzug markiert der Müller Drogeriemarkt. Die ursprünglich aus Deutschland stammende Kette wird im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss eine Filiale eröffnen. In der Region Luzern ist das Unternehmen bereits in der Mall of Switzerland und in Willisau präsent. Gerne hätte man von der Müller-Medienstelle erfahren, ob das Angebot an der Hertensteinstrasse besonders vielfältig wird. Doch Auskünfte gebe es erst kurz vor der Eröffnung. Und wann diese sein werde, sei noch nicht ganz klar. Den 26. März wollte man jedenfalls nicht bestätigen.

Schliesslich zieht im Erdgeschoss auch noch ein italienisches Café namens Bar Centrale ein. Damit erhält die Hertensteinstrasse 50 wieder ein Gastroangebot. Ein solches fehlte bereits seit Jahren, als das Restaurant «Oh là là» im Erdgeschoss nach nur kurzer Zeit wieder aufgegeben hatte.

Noch offen ist, wer die Verkaufsflächen im zweiten Obergeschoss beziehen wird. «Wir befinden uns zurzeit noch in Gesprächen mit Mietinteressenten», sagt Tatjana Stamm. Auch die Planung für die Geschosse darüber sei noch am Laufen. «Sicher ist, dass es dort Büroflächen geben wird.» Durch die neue Aufteilung der Läden erhält das Gebäude den Charakter eines Einkaufszentrums. Dessen Name steht inzwischen auch fest: «50» soll es heissen, analog zur Hausnummer.

Haustechnikanlage wurde komplett ersetzt

Die Bauarbeiten, die vor einem Jahr begonnen haben, sind gemäss Tatjana Stamm auf Kurs. Die gesamte Liegenschaft sei totalsaniert und die Haustechnikanlage aus den 1970er Jahren komplett demontiert und durch ein «energieeffizientes» System ersetzt worden.

Das Gebäude war 1974 als Coop-City-Warenhaus eröffnet worden. Nur zehn Jahre später schloss Coop den Laden - mit zwei Ausnahmen: Der Supermarkt im Untergeschoss blieb bis zur Eröffnung des Löwen-Centers 1986 in Betrieb und das Restaurant im zweiten Obergeschoss gar bis 2003. Auf den restlichen Flächen zog damals das Modehaus Vögele ein. Später wurden Teile davon an weitere Retailer wie Interdiscount oder Ochsner Sport weitervermietet. Zuletzt fungierte die italienische Modekette OVS als Hauptmieter.