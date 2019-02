Grosser Pausenplatz des Schulhauses St. Karli in Luzern bleibt erhalten Der Luzerner Stadtrat hat sich entschieden: Der Neubau zur Erweiterung der Schulanlage St. Karli kann in einer Minimalvariante auf der Rückseite des historischen Baus untergebracht werden. Dadurch bleibt der Pausenplatz unangetastet. Beatrice Vogel

Das Schulhaus St. Karli mit dem grossen Pausenplatz. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 10. Februar 2017)

Das über 100-jährige Schulhaus St. Karli in der Stadt Luzern ist in einem schlechten Zustand. Die Schulanlage soll 2021 und 2022 umfassend saniert werden. Auch ein Erweiterungsbau ist geplant. Nun hat der Luzerner Stadtrat den Zuschlag für die Projektierung an die Meletta Strebel Architekten AG erteilt. Wie die Stadt mitteilt, wurde deren Projekt «Carlino» vom Beurteilungsgremium einstimmig zur Weiterbearbeitung empfohlen.

Überzeugt habe das Gremium, dass das Konzept vorsieht, den Neubau auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Dadurch bleibe die städtebauliche Präsenz des historischen Ensembles und der dazugehörige grosszügige Aussenraum unangetastet, heisst es in der Mitteilung.

Konkret sieht das Projekt neben der Sanierung folgende Massnahmen vor: Der Garderobenanbau aus den Sechzigerjahren südlich der Turnhalle wird entfernt und die Fassade in den ursprünglichen Zustand versetzt. Der Kindergarten wird auf der Turnhalle platziert und erhält auf der Dachterrasse einen eigenen Aussenraum. Hangseitig wird der Hauptbau mit einem Anbau erweitert. Im Erdgeschoss befinden sich Garderoben und Lagerräume.

Das Modell zeigt die Schulanlage St. Karli (Bildmitte): den Erweiterungsbau auf der Rückseite des Schulhauses, auf der Vorderseite ist der Pausenplatz. (Bild: PD/Stefano Schröter)

Im ersten Obergeschoss werden die Bibliothek und der Mehrzwecksaal über ein Foyer erschlossen, das den Neubau mit dem Hauptbau verbindet. Der Hauptzugang zur Schulanlage erfolgt nach wie vor über die offene Vorhalle.

Kosten von rund 20 Millionen Franken

Der Grosse Stadtrat hat 2018 für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses St. Karli einen Projektierungskredit von 1,1 Millionen und für den Kauf von Modulbauten aus Holz einen Kredit von 8,3 Millionen Franken bewilligt. Die Module sollen während der Sanierung als Provisorium für den Unterricht dienen und danach während der Sanierungen weiterer Schulanlagen verwendet werden.

Zum heutigen Zeitpunkt rechnet der Stadtrat für die Sanierung und Erweiterung mit Investitionskosten von rund 19,8 Millionen Franken. Läuft alles nach Plan, wird die Volksabstimmung über den Baukredit im Mai 2020 stattfinden. Ziel ist es, im Januar 2021 mit den Bauarbeiten zu beginnen und sie im Dezember 2022 zu beenden.