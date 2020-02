Schwerpunkt 148 Sitze – 539 Kandidaten: Sie wollen in Luzern, Emmen, Kriens und Horw ins Parlament 539 Kandidaten, 33 mehr als vor vier Jahren, kämpfen in vier Gemeinden um 148 Parlamentssitze. In der Stadt Luzern wird nur jeder Sechste gewählt werden.

Die Demokratie lebt. Total 539 Personen kandidieren für eines der vier kommunalen Parlamente in Luzern, Emmen, Kriens oder Horw. Das sind etwas mehr als vor vier Jahren, damals kandidierten 506 Personen für die insgesamt 148 Sitze.

Ein Parlamentsmandat auf Gemeindeebene ist mit viel Detailarbeit verbunden. Man wird zwar finanziell entschädigt, doch allein davon leben kann keiner. Daher ist es erfreulich, dass in Zeiten, in denen es schwierig geworden ist, Leute für gemeinnützige Arbeit zu gewinnen, die Zahl der Kandidaten zunimmt. Klar, nicht alle rechnen sich ernsthafte Chancen aus. Doch sie zeigen mit ihrer Kandidatur Interesse am politischen Geschehen ihrer Stadt beziehungsweise Gemeinde.

Junge haben es ausserhalb Luzerns schwer

Es gibt aber auch eine Entwicklung, die nachdenklich stimmt. Der Anstieg ist vor allem auf die Stadt Luzern zurückzuführen. Dort stellt etwa die FDP deutlich mehr Kandidaten als 2016, weiter sind mehrere Jungparteien aktiv. In den anderen Gemeinden sind die Zahlen mehr oder weniger stabil, in Kriens gab es gar einen Rückgang. Dieser ist darauf zurückzuführen, dass mit Ausnahme der JCVP keine Jungparteien mehr mit einer eigenen Liste antreten. In Emmen und Horw gab es bereits vor vier Jahren keine Jung-Listen mehr. Die Stadt Luzern scheint eine gewisse Sogwirkung auf Junge auszuüben.

Nichtsdestotrotz haben es alle Parteien geschafft, mehrere Leute für ihre Listen zu motivieren. Nachfolgend finden Sie alle Namen:

42 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Hochstrasser Christian bisher Landwehr Mirjam bisher Müller Marco bisher Rast Heidi bisher Rolla Christov bisher Wenger Christa neu Abele Martin bisher Spring Laura neu Steiner Elias neu Balthasar Binia neu Bäurle Lukas neu Seiler Barbara neu Wirth Noël neu Frey Selina neu Schwenkel Christof neu Brun Martina neu Kneubühler Samuel neu Burtscher Vera neu Bürgi Christoph neu Rubi Tina neu Alves Pinheiro Luis neu Bolzern Rebekka neu Aregger Markus neu Bucher Prisca neu Junker Julian neu Buchholz Joëlle neu Bürgi Nadja neu Schaub Björn neu Erazo Julia neu Hausmann Edith neu Schönbächler Andreas neu Irniger Barbara neu Kaufmann Sonja neu Siebenhaar Stefan neu Müller Céline neu Portmann Christine neu Taisch Dominik neu Weder Monika neu Burg Sarah neu Turiño Jesús neu Rebsamen Heidi neu Lanfranconi Edith neu

19 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Achermann Adrian bisher Aletz Stefan bisher Bonzanigo Silvio neu Bucher Daniel neu Bucher Patrick neu Flückiger Silvia neu Gfeller Thomas bisher Heeb Oliver bisher Heitzmann Christian neu Hotz Cyrill neu Krähenbühl Jörg bisher Meyer Tamara neu Paoli Lorenzo neu Procopio Alessio neu Solyom Andreas neu Stadelmann Kurt neu Zanolla Lisa bisher Zibung Patrick bisher Zollinger Erwin neu

48 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Albisser Adrian bisher Alihodzic Admire neu Almela Patricia neu Amgarten Regula neu Amrein Carmen neu Amstad Micha neu Camizzi Eleonora neu Celato Tamara neu Dimitrijevic Mirko neu Eichenberger Thomas neu Feer Denise neu Frei Lukas neu Gauch Yannick bisher Gebhard Oriana neu Granwehr Eva neu Greber Lena neu Gross Benjamin neu Grünwald Margrit neu Hafen Lena neu Häfliger Eliane neu Van der Heiden Nico bisher Hochuli Lisa neu Hunkeler Bianca neu Lehmann Marta neu Leuenberger Abilasa neu Leuenberger Maël neu Lischer Diana neu Loosli Angela neu Marty André neu Meyenberger Raphaela neu Müller Regula bisher Mumenthaler Jana neu Pardini Gianluca bisher Pfenninger Karin neu Pilotto Maria bisher Probst Lukas neu Rey Caroline neu Rihs Rosa-Lynn neu Roth Simon bisher Schempp Daniela neu Schwab Brigitte neu Schwander Susanne neu Soldati Claudio bisher Stübi Mario bisher Studer Korevaar Cyrill bisher Vonwyl Julia neu Zopfi Muriel neu Zulauf Anouk neu

21 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Wyrsch Judith bisher Gut Jules bisher Sägesser Stefan bisher Lütolf Daniel bisher Dörig Karin neu Küchler Michael neu Gander Marlis neu Brunner Hans-Ruedi neu Dürr Marcel neu Studer Lisa neu Lütolf-Aecherli Christina neu Oswald Phillip neu Michel Thenen Birgitta neu Huber Martin neu Sommerhalder David neu Truffer Heinrich neu Konieczny Cornelia neu Baumann Markus neu Köpfli Aurel neu von Mandach Louis neu Herdener Philippe neu

24 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Fries Mirjam bisher Zeier-Rast Michael bisher Felder Andreas bisher Keller Agnes bisher Gmür Peter bisher Sonderegger Roger bisher Grunder Antonia neu Gmür (-Leasi) Silvana neu Huber Graber Andrea neu Pikali Jules neu Koch Benjamin neu Gmür René neu Wolfisberg Lukas neu Bajrami Tefik neu Meyer Luzi Andreas neu Bucher Danielle neu Baumeler Roger neu Berisha Patrik neu Schmid Meyer Diel Tatjana neu Buhofer Stephan neu Grinschgl-Amstutz Patrick neu Kern Christoph neu Widmer Blum Carmen Ladina neu Schnider Gregor neu

24 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Ammann-Korner Yolanda neu Baumann Marco bisher Buchecker Mark neu Bucher-Djordjevic Marija neu Buchwalder Gabi neu Döbeli Stirnemann Sonja bisher Dommann Rieska bisher Felder Estermann Sandra bisher Hauser Mike neu Hemsley Ralph neu Hunkeler Damian neu Kaiser Branka neu Krummenacher Peter bisher Lustenberger Marc bisher Marinelli Marco neu Meier Werner neu Moser Andreas neu Reinhard Fabian bisher Rüedi Michael neu Schär Simon neu Stadelmann Alexander neu Wettstein Daniel neu Zurkirchen Lucas neu Zwimpfer Samuel neu

45 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Studhalter Irina bisher Studhalter Jona neu Meyer Michelle neu Aregger Jana neu Baschung Lea neu Beciragic Lamija neu Bitter Julius neu Bolliger Silvan neu Brechbühl Lena neu Choudry Adila neu Eberli Nico Che neu Föcker Jana neu Fuchs Michael neu Galli Damian neu Genhart Noah neu Gerber Julian neu Halbheer Annina neu Harder Zoe neu Hasler Nadine neu Hess Milena neu Huwyler Raphaela neu Kathriner Janis neu Kopp Lynne neu Krempels Olga neu Küng Johanna neu Limacher Ronya neu Mattich Maximilian neu Messenger Zoe neu Moghaddar Danial neu Ott Alisha neu Reber Wilma neu Rothenbühler Béla neu Schibli Lena neu Schmid Carlo neu Schmid Mauro neu Schnyder Flavio neu Siebenhaar Meret neu Studer Selina neu Takacs Fabian neu Wechsler Daria neu Wicki Basil neu Wilener Sophie neu Wolf Maya neu Yago Luana neu Zürcher Alin neu

6 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Duss Dario neu Helfenstein Lara neu Kadlubowski Victor neu Milici Valentina neu Stadelmann Daniel neu Wanner Jeannette neu

3 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Bähler Mark neu Günter Simeon neu Hess Magdalena neu

10 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Al-Junaidi Mahmoud neu Egeter Edwin neu Kidane Yonas neu Prior Jeffrey Neil neu Lopes Souto Gabriel neu Teixeira Stephanie neu Vertot Edita neu Wiederhold Romana neu Zahmatkesh Boroomand neu Zanini Renato neu

24 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Gallati Anna neu Khan Skandar neu Mosimann Aaron neu Addo Angela neu Lauber Camille neu Portmann Dennis Nelson neu Baum Jonas neu Bossard Kaj neu Koch Kilian neu Küenzi Lara neu Schulthess Léon neu Schwendener Merlin neu Strauss Nico neu Schlegel Nicolas neu Wyss Nicole neu Kumar Priya neu Huwiler Sandra neu Stalder Séverin neu Mahalingam Sharujan neu Thoma Simon neu Celato Tavia neu Kottmann Till neu Bucher Yves neu Stehlin Zoé neu

8 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Blaser Lukas neu Ammann Andrea neu Daramy Hassanna neu Egle Jeronimo neu Kaelin Pascal neu Le An-Ky neu Rieder Alexander neu Rieder Walthard Salomé neu

10 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Budry René neu Dahinden-Tanner Frieda (Freya) neu Eicher Hansjörg neu Grünwald Thomas neu Kipfer Dorotheé neu Lütolf Elsener Ottilia neu Muntwyler Maria neu Schulthess Charlotte neu Wermuth Otto neu Zopfi Stephan neu

1 Kandidat Name Vorname bisher / neu Schweizer Rudolf neu

2 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Meusel Kai neu Burach Josef neu

12 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Bissig-Kenel Trudi neu Burri Josef neu Fischer Jochen neu Grüter-Felber Vreni neu Isenschmid-Kramis Isabel neu Meier Fredi neu Schiavini Hugo neu Schlotterbeck Ruedi neu Theiler Georges neu Widmer Herbert neu Wild Heinz neu Wild Peter neu

8 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Bucher Dominic neu Bürgisser Gerhard neu Gehrig Markus neu Gerber Andreas neu Hammer Gabriela neu Kunz Albert neu Maurer Patrick neu Suter Pius neu

48 Sitze SP / Juso 14 Sitze FDP 9 Sitze SVP 7 Sitze Grüne 7 Sitze CVP 7 Sitze GLP 4 Sitze

12 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Arnet-Clark Illya bisher Sager Martina neu Kappeler Andreas bisher Egloff Lea neu Schweizer Kuno neu Bannwart Kyriakis Barbara neu Huwiler Marco bisher Ammann Esther neu Hirzel Nico neu Frey Martina neu Graf Patrick bisher Frey Lea neu

12 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Bucher Mario bisher Greter Markus bisher Holzer Maximilian bisher Lütolf Ibolyka bisher Mbishesic Ermin neu Moos Daniel bisher Moos Diana bisher Müri Pascal bisher Paternoster Marco bisher Schmidli Andreas bisher Scholze Ralf bisher Schumacher Markus bisher

14 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Berisha Bujar bisher Fas Barbara bisher Portmann Judith bisher Saturnino Maria-Rosa bisher Stangl Jasmin bisher Suppiger Judith bisher Ineichen Jonas neu Mosquera Lluvia neu Müller Lisa neu Oehen Simon neu Probst Amanda neu Santschi Dagmar neu Suppiger Elia neu Vonmüllenen Natalie neu

2 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Kravogel Christian neu Beckmann Monica neu

15 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Blunschi Christian bisher Bühler Michael neu Dilz Daniel bisher Dodaj Anton neu Elvedi Severin neu Eschmatt Marta bisher Käch Tobias bisher Magron-Marti Franziska bisher Meister Christian bisher Roos Andreas bisher Schneider Benedikt bisher Schubert Edmund bisher Schulze Manuel neu Stübi Tresa neu Villiger Armin neu

15 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Avdijaj Fellanza neu Beer Marcel bisher Blaser Oliver neu Bucher Olivia bisher Bühlmann Raphael neu Frey Conny bisher Kümin Michael neu Lingg Matthias bisher Malito Ivan bisher Marti Dominik bisher Meury-Müller Martina bisher Mulaj Afrim bisher Niederberger Beat bisher Rüegsegger Stefan bisher Widmer Alexander neu

1 Kandidat Name Vorname bisher / neu Jäger Paul neu

40 Sitze SVP 11 Sitze FDP 10 Sitze CVP 9 Sitze SP 6 Sitze Grüne 4 Sitze

22 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Kobi Tomas bisher Niederberger Raoul bisher Stofer Peter bisher Tschümperlin Erich bisher Solari Simon neu Waldvogel Gian neu Zosso Cyrill neu Wüest Anna neu Lustenberger Pascal neu Dudler Rahel neu Wyrsch Matthias neu Arnold-Bumbacher Marja neu Hartmann Stefan neu Babst Miriam neu Zumstein Nico neu Horat Bärbel neu Bucher Zita neu Kirchschläger Thomas neu Llopart Gabriele neu Meyer Christoph neu Kopp Gabriela neu Inäbnit Manuela neu

14 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Baumann Melissa neu Binggeli Michèle bisher Camenisch Räto bisher Fluder Hans bisher Frauenknecht Marco bisher Klein Fabian neu Koch Patrick bisher Müller Oliver neu Portmann Peter bisher Raneri Marlon neu Rüegg Beat neu Schuitemaker Yannick neu Vollmar Jing neu Zellweger Martin bisher

17 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Büchi Cla bisher Gomer-Beacco Bettina bisher Nyfeler Nicole bisher Portmann Michael bisher Spörri Raphael bisher Amrein Yves neu Baigger Günter neu Behrens Stephanie neu Brun Thomas neu Felber Reto neu Gut Kathrin neu Koch Anina neu Muheim Ruth neu Müller Sophia neu Shahid Safiullah neu Seger Cedric neu Theiler Rebecca neu

9 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Hunziker Manuel bisher Amrhein Bruno neu Meyer Pascal neu Stocker Marco neu Scheidegger Muriel neu Rohrer Martina neu Gautschi Cornel neu Meyer Cyrill neu Emmenegger Diana neu

13 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Albrecht Michèle bisher Barmettler Bruno neu Bienz Viktor bisher Burkhardt-Künzler Anita bisher Gisler Kurt bisher Kägi-Stirnimann Claudia neu Le Grand-Hangartner Sarah neu Michel Daniel neu Piras Davide neu Purtschert Bruno bisher Unternährer Thomas neu Vonesch Andreas bisher Ziltener-Blättler Claudia neu

14 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Lang Jacqueline neu Erni Matthias neu Erni Nino neu Fuga Artin neu Rösch Daniel bisher Durrer Ivo neu Ercolani Enrico bisher Erni Roger bisher Fallegger Stefan neu Lisibach Armin neu Meier Marco neu Schwarz Erwin bisher Tanner Beat bisher Ziemssen Jörg neu

9 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Wendelspiess Ursula bisher Bienz Dominik neu Hügi Andreas neu Krummenacher Michael neu Lengwiler Beda neu Pekas Josko neu Pillonel Yves neu Staubli Kevin neu Zosso Maximilian neu

30 Sitze CVP / JCVP 7 Sitze SVP 7 Sitze FDP 6 Sitze SP 5 Sitze Grüne 4 Sitze GLP 1 Sitz

13 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Eberhard Reto bisher Conrad Jörg bisher Pabst Fabian bisher Stampfli Hans bisher von Glutz Reto bisher Simoes Antonio bisher Georgy Elisabeth neu David Müller Astrid neu Heer Ruedi neu Sokol Mike neu Röösli Christian neu Kämpf Sylviina neu Georgy Roger neu

5 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Fallet André neu Rose Daniel neu Barmet Pius neu Miotti André neu Kilchoer Daniel neu

15 Kandidaten Vorname Name bisher / neu Beck Bertschmann Bettina bisher Hocher Andrea bisher Bider Markus bisher Camenzind Leo bisher Eichmann Roger bisher Portmann Toni bisher Studer Ivan bisher Eichmann Ruth neu Kalt Scholl Isabelle neu Luternauer Fabienne neu Luthiger Daniela neu Lütolf Myrta neu Bider Moritz neu Vogel Christoph neu Wiest Marc neu

12 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Arnet Raphael neu Biese Jürg bisher Lindegger Yvonne neu Maissen Stefan bisher Nussbaum Ueli bisher Risi Jamal neu Rölli Urs bisher Schmid Adrian bisher Schoch Francesca bisher Spaeti Patrick neu Strässle Ruth bisher Veider Martin neu

18 Kandidaten Name Vorname bisher / neu Wyss Rita bisher Bucher Lukas bisher Heeb Jonas bisher Schwegler Charlotte bisher Schemm Noel bisher Eberli Martin bisher Lehner Larissa neu Peter Philipp neu Steiger Urs neu Galbraith Sofia neu Müller Tamino neu Matter Frank neu Wolf Jayne neu Nater Eliane neu Wehrli Bernhard neu Huwyler Andrea neu Kuhn Monika neu Zumoberhaus Jan neu