Grosses LZ-Podium mit allen 9 Kandidaten für den Regierungsrat Am Dienstag, 12. März, findet im LZ-Auditorium in Luzern ein Podium über die Regierungsratswahlen statt. Eintritt ist kostenlos. Alexander von Däniken

9 Kandidaten, 5 Sitze, 3 Fragen: Wählen die Luzernerinnen und Luzerner am 31. März und beim zweiten Wahlgang am 19. Mai wieder eine Frau in die Regierung? Bleibt die Exekutive bürgerlich? Und schafft es die FDP, ihren vakanten Sitz zu verteidigen?

Die Luzerner Zeitung lädt am kommenden Dienstag, 12. März, zum grossen Podium. Es findet um 18.30 Uhr im LZ-Auditorium an der Maihofstrasse 76 in Luzern statt. Der Eintritt ist kostenlos. Nach dem offiziellen Teil, der um etwa 20 Uhr endet, wird ein Apéro offeriert.

Neue fordern Bisherige heraus

Am Podium treten alle neun Kandidaten auf. Also die bisherigen Regierungsräte Guido Graf und Reto Wyss (beide CVP) sowie Marcel Schwerzmann (parteilos) und Paul Winiker (SVP). Sie stellen sich den fünf neuen Kandidaten Korintha Bärtsch (Grüne), Roland Fischer (GLP), Jörg Meyer (SP), Fabian Peter (FDP) und Rudolf Schweizer (Parteilose Schweizer).

Moderiert wird die Gesprächsrunde von Jérôme Martinu, Chefredaktor der Luzerner Zeitung, und Christian Peter Meier, stellvertretender Chefredaktor unserer Zeitung.

Machen Sie sich ein direktes Bild

Warum sind Wahlpodien wichtig? Was können sie überhaupt bewirken? Nebst den Inhalten seien die Unmittelbarkeit der Aussagen, Wirkung und Ausstrahlung der Kandidatinnen und Kandidaten aufs Publikum wichtig, erklärt Jérôme Martinu. Und: «Wie wird argumentiert? Wie reagiert jemand, wenn es vielleicht auch mal unangenehm wird? Solche Diskussionsrunden bieten den Zuschauern eine gute Gelegenheit, sich ein direktes Bild der Politiker zu machen.»

Öffentliche Podien seien ein massgeblicher Teil der demokratischen Debatte, des Wettbewerbs der politischen Ideen, so Martinu. «Wir sehen es als Teil unserer Aufgabe als regionale Tageszeitung, auch auf dieser Ebene Öffentlichkeit herzustellen. In unserem direktdemokratischen System ist das sehr wichtig.»

Wer nicht ans Podium kommen kann, hat die Gelegenheit, die Porträts aller neun Regierungsratskandidaten zu lesen.