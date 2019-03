Live

Grosses LZ-Podium mit allen Kandidaten für den Luzerner Regierungsrat

9 Kandidaten, 5 Sitze, 3 Fragen: Wählt Luzern am 31. März wieder eine Frau in die Regierung? Bleibt die Exekutive bürgerlich? Und schafft es die FDP, ihren vakanten Sitz zu verteidigen? Antworten dazu jetzt am LZ-Podium.