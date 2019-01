Grossflächige Störung beim Mobilfunkanbieter Salt Störungen beeinträchtigen am Montagmorgen grossflächig das Netz des Mobilfunkanbieters Salt. Betroffen sind auch Kunden aus der Region Luzern, die aktuell keine Telefonnetz-Verbindung oder keinen Internetzugang haben.

Die Mobilfunk-Störungskarte von Salt zeigt die betroffenen Regionen an. (Screenshot: allestörungen.ch)

Viele Salt-Kunden müssen am Montagmorgen ohne Internet- und Mobilfunknetz-Zugang auskommen. Wie der Störungskarte der Plattform «Allestörungen.ch» zu entnehmen ist, treten die Störungen vor allem in der Nordost- und Nordwestschweiz sowie in der Region Bern auf. Vereinzelt sind auch Kunden aus der Region Luzern von der Störung betroffen.

Das Problem liege bei Antennen, heisst es bei Salt auf Anfrage. Die Reparaturarbeiten seien im Gange. Über die Dauer der Störung könne noch keine Angabe gemacht werden. (zim)