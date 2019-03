Grossprojekte bringen Kanton Luzern an finanzielle Grenzen Der Luzerner Regierungsrat will den Neubau des Verwaltungsgebäudes am Seetalplatz und den Ausbau des Campus Horw forcieren. Doch die Grossprojekte strapazieren die Kantonsfinanzen stark, wie die neue Immobilienstrategie zeigt. Alexander von Däniken

Es soll unter dem Strich Kosten sparen, doch dafür muss der Kanton Luzern zuerst investieren: das neue, zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz Emmen. Es wird im Bereich der blauen Abschrankung entstehen, wie folgendes Bild zeigt:

(Bild: Pius Amrein, 29. Juni 2017)

Der Bau des neuen, zentralen Verwaltungsgebäude am Seetalplatz Emmen wird rund 160 Millionen Franken kosten. Dafür erhalten 1400 Kantonsangestellte frühestens ab Ende 2025 neue Büroräume. Investieren muss der Kanton auch in den Ausbau des Campus Horw. Geschätzte Kosten: 333 Millionen Franken.

Beide Grossprojekte will der Luzerner Regierungsrat vorantreiben. Dies gab Finanzdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) am Mittwochmorgen bei der Präsentation der neuen Immobilienstrategie bekannt. Der Finanzdirektor ist auch für den Hochbau des Kantons Luzern zuständig. Und muss nun klare Prioritäten setzen, was weitere Projekte betrifft. Denn das jährliche Investitionsbudget betrug bisher rund 50 Millionen Franken. Zu wenig, um neben dem Verwaltungsgebäude und der Campus-Erweiterung noch mehr Projekte stemmen zu können.

Investitionsbudget soll temporär steigen

Finanzdirektor Marcel Schwerzmann schlägt darum zwei Massnahmen vor. Einerseits soll das Investitionsbudget temporär erhöht werden, aber dennoch die Schuldenbremse einhalten. Bis 2025 sind nebst der Werterhaltung jährliche Neuinvestitionen im Umfang von 25 bis 107 Millionen Franken vorgesehen. So kann das neue Verwaltungsgebäude finanziert werden.

Andererseits muss der Kanton andere Projekte nach hinten schieben: etwa den Neubau der Holzschnitzelheizung in Hohenrain oder die Erweiterung der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos. Aber auch dann müssen «moderate Abstriche bei der Werterhaltung» geprüft werden, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung zur Immobilienstrategie schreibt. Dafür waren bisher rund 30 Millionen Franken pro Jahr nötig.

Prüfen will Schwerzmann auch alternative Finanzierungsmodelle; etwa Public-Private-Partnerships. Das soll nur punktuell geschehen – wenn überhaupt. Denn:

«Der Regierungsrat ist überzeugt, dass die Eigenfinanzierung langfristig betrachtet das wirtschaftlichste Finanzierungsmodell ist.»

Die revidierte Immobilienstrategie gelangt nun in den politischen Prozess und sollte nach dem Kantonsratsbeschluss in der zweiten Hälfte dieses Jahres wirksam werden.

Der Kanton Luzern hat in seinem Verwaltungsvermögen 1221 Grundstücke in Besitz. Dazu kommen 504 Grundstücke im Finanzvermögen. Der Gebäudeversicherungswert beträgt rund 1,6 Milliarden Franken. Die Mieteinnahmen betragen 25,6 Millionen Franken pro Jahr, umgekehrt zahlt der Kanton 33,5 Millionen Franken für die Miete von externen Objekten.