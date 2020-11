grosswangen Junglenker verliert Kontrolle über sein Auto und verursacht Unfall – Führerausweis weg Ein Selbstunfall fordert zwei Verletzte. Die Polizei nahm dem Neulenker den Führerausweis ab

(rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr in Grosswangen. Ein 18-jähriger Neulenker war von Grosswangen in Richtung Oberkirch unterwegs, als er im Gebiet Oberdorf vor der dortigen Rechtskurve ins Schleudern kam und über den Vorplatz donnerte.

Bilder: Luzerner Polizei (Grosswangen, 19. November 2020)

Anschliessend überschlug sich das Auto und kam mit der Hinterachse auf einer Stützmauer stehend zum Stillstand.

Der Autofahrer und ein Beifahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. Sie mussten von der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Ein weiterer Mitfahrer blieb unverletzt. Der 18-Jährige musste den Führerausweis auf Probe, den er seit 21 Tagen hatte, wieder abgeben. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in der Höhe von rund 4000 Franken.