Grosswangen Recycling anno 1939 – die Bruder-Klaus-Kapelle besteht aus Altholz Die erste Bruder-Klaus-Kapelle des Kantons Luzern stand wohl doch nicht an der Landesausstellung im Jahr 1939. Viele Einzelteile aber schon.

Die Bruderklauskapelle in Sigerswil besteht aus recycletem Material Bild: Manuela Jans-Koch (Sigerswil, 27. Juni 2021)

Der Kirchenrat von Grosswangen bat Moritz Kopp, ehemaliger Gemeindeschreiber in Grosswangen, das Pfarrei- und Kirchgemeindearchiv aufzuarbeiten. Bei seinen Recherchen fand er heraus, dass die Kapelle vermutlich nicht so an der Landesausstellung in Zürich stand. Doch von ungefähr kommt die Legende nicht: Architekt Otto Dreyer verwendete für die Kapelle Material, insbesondere Holz, das bereits an der Landesausstellung benutzt wurde.

Auch wenn die erste Bruder-Klaus-Kapelle des Kantons Luzern nicht der Andachtsraum an der Landesausstellung 1939 war, so ist sie doch ein Produkt dieses Anlasses. Wie Kopp schreibt, bestehe die Kapelle zu einem guten Teil aus Material der «Landi 39», was die damaligen Baukosten gemäss Architekt Dreyer um rund 20 Prozent reduzierte.