Grosswangen Vandalen hinterlassen beschädigte Fenster und verschmierte Fassaden Sprayereien an Wänden und ein mutwillig zerstörtes Fenster eines Klassenzimmers: Nun hat der Gemeinderat genug und erstattete Anzeige.

Verschmierte Wände des Pumpenhaus in Grosswangen. Bild: PD

Mit einem Stein hat eine unbekannte Täterschaft Scheiben beim Schulareal beschädigt. Der Vandalismus in der Gemeinde Grosswangen hatte in den letzten Tagen verschiedene Facetten. Beim Pumpenhaus Müslen haben eine oder mehrere Personen die Wände mit Farbe verschmiert, wie die Gemeinde am Donnerstagmorgen mitteilte.

Der Gemeinderat hat kein Verständnis für dieses Verhalten, heisst es weiter. Bei allen Vorkommnissen wurde bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Bevölkerung wird gebeten, bei Auffälligkeiten die Luzerner Polizei zu informieren.