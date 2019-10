Grüne fordern mehr Infos zur Reussportbrücke Der Regierungsrat liefere zu wenig Daten, um eine unabhängige Prüfung der Spange-Nord-Alternative zu ermöglichen, kritisiert Grüne-Kantonsrat Urban Frye. Er zweifelt an der Aussage des Kantons, dass die Baselstrasse durch die Reussportbrücke entlastet werde. Simon Mathis

Die neue Reussportbrücke soll die Autobahn mit dem Fluhmühlequartier auf der anderen Seite der Reuss verbinden. (Bild: Manuela Jans-Koch, Luzern, 24. Oktober 2019)

Kantonsrat Urban Frye (Grüne) verlangt vom Luzerner Regierungsrat per dringlichem Postulat, «unverzüglich sämtliche Grundlagendaten zum Projekt Reussportbrücke zur Verfügung zu stellen». Der Stadtluzerner Frye moniert, der vorgelegte Bericht enthalte zu wenige Daten, um eine unabhängige Überprüfung – insbesondere durch Verkehrsexperten – möglich zu machen.

Laut Frye und Mitunterzeichner sei in keiner Weise nachvollziehbar, was den Regierungsrat zur Behauptung bringe, die Reussportbrücke würde den Verkehr an der Baselstrasse um 57 Prozent reduzieren. Diese Zahl findet sich im Synthesebericht, den der Kanton online veröffentlicht hat.

So könnte die Reussportbrücke dereinst aussehen. (Visualisierung: PD)

Entlastung wird in Zweifel gezogen

Frye zieht die Zahl in Zweifel. Auch sei zu bedenken, dass die Fahrzeuge durch die Entlastung nicht im Boden verschwinden, sondern dann das Fluhmühlequartier mit Mehrverkehr belasteten. Unserer Zeitung gegenüber haben die Quartiervereine Udelboden und Bernstrasse bereits die Furcht vor Mehrverkehr geäussert. Der Kanton Luzern stellt flankierende Massnahmen in Aussicht, um den Verkehr in die richtigen Bahnen zu lenken.

Weitere Konsequenz des redimensionierten Projekts ist der Wegfall einer durchgehenden Busspur zwischen der Station Kupferhammer und Luzernerhof. «Eine solche Busspur ist ohne Spange Nord nicht mehr möglich», sagt Paloma Meier, Mediensprecherin des Kantons. «Der Verkehr kann beim jetzigen Vorschlag nicht stark genug reduziert werden.» Das heisse aber nicht, dass ein Ausbau des ÖV verbaut sei. Man müsse und könne mit anderen Mitteln eine Verbesserung schaffen.

Durchgehende Busspur ohne Spange Nord möglich?

Der Krienser Stadtpräsident Cyrill Wiget (Grüne) sagt: «Unsere Haltung war es immer, dass ein Bypass ohne Spange dem Raum Stadt Luzern Vorteile bringt, Kriens aber in erster Linie Nachteile zu tragen hätte.» Noch sei es aber verfrüht, um Rückschlüsse auf die Verkehrsbelastung zu ziehen. Die Stadt werde das Projekt erst fachlich überprüfen. Allerdings: «Ich kann mir gut vorstellen, dass mit viel gutem Willen schon heute und dann mit einem stark abgespeckten Projekt auch später eine durchgehende Busspur möglich wäre – auch ohne Spange Nord», hält Wiget fest.

Abwartend reagiert auch die Stadt Luzern. Auf detaillierte Fragen zur Reussportbrücke antwortet der Stadtrat noch nicht. «Wir werden die neue Ausgangslage genau prüfen», sagt Stadtrat Adrian Borgula (Grüne). «Wir sind froh, dass wir die nötige Zeit dafür haben, das Projekt sachlich und unaufgeregt zu analysieren. Diese Zeit werden wir uns nun auch nehmen.»