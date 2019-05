Grüne in Kriens verlangen mit Initiative Moratorium für Einzonungen

In der Stadt Kriens soll in den nächsten 15 Jahren kein Bauland mehr eingezont werden dürfen. Dies fordert die Ortspartei der Grünen in einer Volksinitiative. Das Begehren soll am Dienstag eingereicht werden, wie die Partei in der Nacht auf Montag mitteilte.